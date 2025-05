Edina jugoslovanska zmagovalka Evrovizije končala v bolnišnici: »Na urgenco sem prišla z 48. kilogrami«

Bivša Jugoslavija je na Evroviziji nastopila kar 27-krat, a zmagala le enkrat: leta 1989, ko je zadrska skupina Riva s pesmijo Rock Me osvojila Evropo.

Pevka skupine je bila Emilija Kokić, ki je tedaj imela komaj 21 let.

»To je bilo tako veliko, nenavadno in nepričakovano, da se tega trenutka sploh ne spominjam realno,« je nekoč povedala za BBC. Po vrnitvi v Zadar jih je pričakalo kar 60.000 ljudi.

»Tresla sem se od vznemirjenja in treme, med drugim zato, ker sem odraščala v Švici, kjer sem obiskovala tudi šolo. Vsa ta zgodba o Evroviziji je bila zame kot za otroka obisk zabaviščnega parka.

Polni pričakovanj smo šli v Lozano. Najprej me je bilo strah, da nalogi ne bom kos.

Spraševala sem se, kaj sploh lahko ponudim evropskemu občinstvu razen veselja, odprtega srca in iskrenosti. Na koncu se je izkazalo, da so to bile naše glavne prednosti, in da je bil strah povsem odveč,« je povedala za Deutsche Welle.

Kljub veliki zmagi pa Emilija ni marala biti v središču pozornosti. V nekem trenutku se je celo umaknila iz javnosti, saj je bila, kot je povedala, razočarana nad tem, kako se vrti svet šovbiznisa.

»Nihče te ne nauči, kaj pomeni biti javna oseba, naučiti se moraš ogromno stvari,« je dejala za RTL in dodala:

»Najbolj sem ponosna na to, da sem ostala normalna. To je bilo zelo težko: ohraniti moralne vrednote, svoja prepričanja in stati za tem, v kar verjameš.«

Slavi je raje obrnila hrbet in se posvetila izobraževanju.

»Začutila sem, da želim nečesa več, in šola mi je to omogočila.«

A ritem življenja, v katerega je bila vpeta v času največje slave, je pustil posledice na njenem zdravju.

»Mogoče je šlo za prenasičenost, vse je bilo tako intenzivno. Še danes sem bolj drobna, a na urgenci sem končala z 48. kilogrami in na vitaminskih infuzijah, ker nisem imela časa za jesti.

Šovbiznis te enostavno zmelje in vprašanje je samo, kako trden oreh si,« je iskreno priznala.

Po odhodu iz skupine Riva je začela samostojno kariero in izdala sedem albumov.

Danes Emilija Kokić vodi šolo petja v Zagrebu in se občasno pojavlja na glasbenih festivalih, piše still.kurir.rs.