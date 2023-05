Eden največjih golfistov vseh časov je sredi tožbe o spolnem nadlegovanju

Eden največjih golfistov vseh časov Tiger Woods se je zaradi svojega ljubezenskega življenja spet znašel na tabloidnih naslovnicah. In pred sodiščem. Bivša ljubica Erica Herman, s katero se je razvpiti športnik po šestih skupnih letih razšel oktobra lani, ga je namreč obtožila spolnega nadlegovanja, saj jo je, ko sta začela ljubimkati, prisili v nemogočo odločitev, ki to v resnici sploh ni bila. Podpiši pogodbo o nerazkritju podatkov ali pa boš izgubila službo.

»Gospod Woods je bil njen šef. Ko sta se zapletla v seksualno razmerje, ji ji dal v podpis pogodbo o nerazkrivanju podatkov, ki je bila pogoj, da še naprej ostane njegova zaposlena. Toda če šef svojemu zaposlenemu zaradi njunega spolnega razmerja postavi drugačne delovne pogoje kot vsem ostalim, je to spolno nadlegovanje,« je v sodnih listinah zapisal Ericin odvetnik Benjamin Hobas, ki ima zaradi propadlega razmerja med varovanko in slovitim golfistom polne roke dela. To je namreč že tretja tožba od lanske jeseni, ki jo je Erica vložila proti bivšemu ljubimcu.

Erica je delala v njegovi floridski restavraciji The Woods Jupiter, ko se je leta 2017 zapletla z njenim slavnim lastnikom in se ji je življenje spremenilo za 180 stopinj. Ko sta namreč svojo romanco jeseni tistega leta tudi javno razkrila, je postala stalna gledalka na Tigrovih golfskih turnirjih in njegova najbolj strastna navijačica, preselila se je tudi v njegovo razkošno vilo, ki bo – tako sta se menda ustno dogovorila – njen dom vsaj nadaljnjih enajst let. A je ta dogovor propadel v trenutku, ko se je Woods odločil prekiniti razmerje. Še huje, tega ni storil kot odrasel moški, ampak prek svojega odvetnika, pri čemer jo je s koncem razmerja povsem presenetil. Vse to razkriva najnovejša tožba, v kateri je Ericin odvetnik razložil, da jo je Tiger povabil na krajši oddih na Bahame za konec tedna. Ob tem Erici ni zazvonil alarm, »takšni kratki izleti v zadnjem hipu so bili zanju pogosti. Zato je kot že tolikokrat prej spakirala le najnujnejše. Na letališču pa ji je Woods, namesto da bi se z njim vkrcala na letalo, dejal, naj se pogovori z njegovim odvetnikom.« Sledil je ledeni tuš.

Brez strehe nad glavo

»Ta ji je dejal, da ne gre nikamor, da Woodsa nikoli več ne bo videla, da so jo zaklenili iz hiše in da se tja ne more več vrniti,« ob čemer ji je poskušal vsiliti novo, drugačno pogodbo o nerazkrivanju podatkov. Erica je tako v hipu ostala brez strehe nad glavo, brez svojih ljubljenčkov in osebne lastnine, vse je ostalo v hiši, katere praga ni več mogla prestopiti, povrhu pa jo je zavezovala pogodba o nerazkrivanju izpred šestih let. Zaradi vsega tega se je že pred meseci obrnila na sodišče s 30-milijonskim odškodninskim zahtevkom; po ustnem dogovoru, ki ga je sklenila z bivšim, bi namreč v hiši lahko živela še pet let.

Erica Herman je svojega ljubljenega minulih šest let spremljala po turnirjih. FOTO: Joe Skipper/Reuters

Drugič se je obrnila na sodišče marca in poskušala doseči razveljavitev pogodbe o nerazkrivanju. Tedaj je njen odvetnik prvič omenil, da gre tudi za spolno nadlegovanje, saj da je Woods njeno bivanje v hiši »pogojeval s spolnimi odnosi, kar po zveznih in floridskih zakonih pomeni spolno nadlegovanje«. V središču najnovejše tožbe pa je spolno nadlegovanje.

»Tiger Woods, mednarodno znani športnik in ena najvplivnejših osebnosti v svetovnem športu, se je odločil za spolno razmerje s svojo uslužbenko, nato pa jo je – po njegovih besedah – prisilil, da o tem podpiše pogodbo o nerazkritju podatkov ali pa bo odpuščena iz službe,« piše v sodnih dokumentih. »Ko je postal nezadovoljen z njunim spolnim življenjem, jo je ukanil, da je zapustila svoj dom, jo zaklenil ven, ji vzel denar, hišne ljubljenčke in osebno lastnino ter jo poskušal prisiliti v podpis še ene pogodbe o nerazkrivanju podatkov.«

Športnik je s svojo pravno ekipo vložil dokumente, ki trdijo, da s Hermanovo ni imel sklenjenega nikakršnega dogovora.

Njuna ljubezen se je izpela. FOTO: Paul Childs/Reuters