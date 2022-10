Eda Ece: serija Prepovedani sadež ji je vzela zasebno življenje

Eda Ece, glavna igralka rekordno dolge serije turških TV-zaslonov Fox, Prepovedani sadež, ki je zelo priljubljena tudi pri slovenskem občinstvu, navdušuje vse s svojo lepoto in igro. Uspešna igralka v vlogi simpatične Yıldız z izjemnim nastopom požanje aplavz oboževalcev v vsaki novi epizodi, saj ji jih vedno uspe tudi nasmejati.

Premierno predvajanje nadaljevanke je bilo septembra 2018, sedaj pa na turških programih teče že 6. sezona. Odhodov in prihodov novih igralcev je bilo veliko, najbolj je gledalce presenetil odhod Nesrin Cavadzade (Sahika), ki se z Edo na snemanjih ni razumela. Nesrin je brez najave odšla in s tem spravila produkcijo v težave, saj so morali čez noč spremeniti scenarij in uprizoriti smrt Sahike. V 6. sezoni ni tudi Berka Oktaya (Çağatay), govori se da bo serijo zapustila tudi Şevval Sam (Ender), kar je povzročilo razburjenje med gledalci. Čeprav v vlogi hudobne in preračunljive Ender, je Sam zelo priljubljena in skupaj z Edo steber nadaljevanke.

Ker snemanje serije poteka že toliko let, je zasebno življenje slavne igralke skoraj onemogočeno. Večino časa namreč preživi na snemanjih, ki poteka že od leta 2017, brez večjih prekinitev. Ob redkih pavzah preživlja čas s svojim psom in prijateljicami, pa tudi s svojo ljubeznijo, reprezentančnim košarkarjem Buğrahanom Tuncerjem.

31-letna Eda je visoka 1,68 m in je po horoskopu dvojček. Na slovenskih ekranih se je pojavila že v serijah Dekle z imenom Feriha in Status: zapleteno.