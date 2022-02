Dvorec zamenjala za kolibo

Vojvodinja Rutlandska je otroštvo preživljala vse prej kot plemiško, je namreč hči angleškega kmeta, do plemiškega naziva in s tem precejšnjega bogastva pa je prišla šele po poroki z vojvodo Rutlandskim. David Manners in Emma Watkins, kot ju poznajo prijatelji, sta se sicer razšla že pred desetimi leti, a še naprej živita skupaj v dvorcu, ki je last njegove družine. V njem imata več kot dovolj prostora, da se, če tega ne želita, po več dni niti ne srečata, saj imata na razpolago 256 sob, veličastno zgradbo pa obdaja še skoraj 6500 hektarjev posestva.

Hiša je zgrajena iz blata in opeke. FOTOGRAFIJI: Instagram

Vse to je Watkinsova zdaj za en mesec zamenjala za skromno kolibo, veliko vsega nekaj kvadratnih metrov. Odpravila se je namreč v Indijo, natančneje v okrožje Karala na jugu države, kjer se bo posvetila študiju joge in meditacije. Hotel, v sklopu katerega bo bivala, gostom obljublja, da jih pri njih čaka »nebeško doživetje in razvajanje«, na voljo pa imajo tako posebne programe za hujšanje kot tiste za obvladovanje stresa. Obiskovalci namesto v običajnih sobah bivajo vsak v svoji hišici, ki jo obdajajo palme, morje pa je le nekaj korakov stran. A tudi najbolj luksuzna domovanja, ki so na voljo, so v primerjavi s standardom, ki ga je vajena vojvodinja, zgolj kolibe z najbolj osnovno opremo, med katero ni niti klimatske naprave. Tudi cena je povsem sprejemljiva, in sicer bo vojvodinja za eno noč v hišici iz blata in opeke odštela dobrih 200 evrov. Pomanjkanje udobja 58-letnice, kot kaže, niti malo ne moti.

Na družabnem omrežju je objavila posnetek svojega bivališča in zraven zapisala, da je čudovito in da je povsem očarana nad Karalo, tamkajšnjo naravo in sanjskimi plažami.