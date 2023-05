Dvojnik zvezdnika filmov o Harryju Potterju ostal paraliziran od pasu navzdol (FOTO)

V čarobnem svetu Harryja Potterja se je zdelo vse mogoče. A v resnici Daniel Radcliffe, ki je vlogo malega čarovnika prevzel že pri svojih 11 letih, pred kamero pač ni mogel sam izvesti vseh vragolij. Za nevarnejše podvige, kot je bilo letenje na čarobni metli, je potreboval kaskaderskega dvojnika, a ga nikakor ni bilo mačji kašelj najti.

Moral je namreč biti majhen in mladosten, s skoraj otroškim obrazom, a je hkrati moral imeti najmanj 18 let. Zato so ustvarjalci filma, ko je na avdicijo prikorakal nizkorasel in najstniško svež David Holmes, temu nemudoma ponudili delo. A če se je Davidu zdelo, da je zadel na poklicnem lotu, se mu je zaradi filmov življenje dramatično spremenilo. Ne ker je postal del ene najuspešnejših filmskih franšiz vseh časov, ampak ker je zaradi katastrofalne snemalne nesreče pri svojih le 28 letih ostal paraliziran od pasu navzdol.

Usodna nesreča se je zgodila med snemanjem zadnjega iz filmske serije, Harry Potter in Svetinje smrti. FOTO: Press

Nevarnejše podvige je namesto Radcliffa izvajal vse od prvega filma iz franšize. A med snemanjem osmega in zadnjega, Harry Potter in Svetinje smrti, je prišlo do usodnega trenutka, ki je Davidovo življenje razdelil na dva dela – na življenje pred nesrečo, v kateri si je zlomil vrat, in po njej.

Ni vedel, kako hudo

Bilo je leta 2009, a ima še zdaj nočne more. Po scenariju naj bi Harryja Potterja med strahovito eksplozijo katapultiralo nekaj metrov stran in vrglo ob steno. Toda čeprav je bila vsaka sekunda ognjevite scene načrtovana, je šlo nekaj narobe. Davida, sicer z varovalnim pasom vpetega na vrv, je namreč odneslo ob steno pod nekoliko napačnim kotom, tako da je obnjo treščil z glavo. »Odneslo me je ob steno, pristal sem na tleh na blazini. Koordinator kaskaderskih podvigov je bil nemudoma ob meni. Prijel me je za roko in mi dejal, naj jo stisnem. Uspelo mi je premakniti roko, a ne tudi stisniti prstov. Pogledal sem ga in v tistem hipu vedel, da je nekaj narobe,« se David spominja le delčkov nesreče. »Zaradi bolečin sem drsel v nezavest in se nato spet ovedel. Kosti sem si že večkrat zlomil. A tokratna občutja, ki so me spreletavala od prstov na rokah do prstov na nogah, so bila drugačna in sem vedel, da sem se resnično poškodoval.« Čeprav v prvih trenutkih še ni vedel, kako hudo.

Na Danielovo mesto je vskočil tudi pri bolj vratolomnih poletih na metli. FOTO: Press

Ko se je zbudil po težki operaciji, je izvedel kruto resnico – od pasu navzdol je hrom, pa tudi rok in dlani ne bo več mogel v celoti premikati. A kot da to ne bi bilo dovolj, je sledil nov udarec. Zavarovanje studia Warner Bros ni bilo dovolj visoko za kritje tako obsežnih posegov, vsa zdravljenja in medicinsko sestro. A k sreči se je izkazal Daniel Radcliffe in nemudoma organiziral dobrodelno večerjo snemalne skupine z oboževalci filma, z izkupičkom pa so pokrili stroške drage operacije. Nekaj mesecev pozneje je začel prirejati vsakoletno dobrodelno tekmovanje v kriketu, izplen od vstopnic pa roma v Davidov žep. Ogromno je sploh nemudoma po nesreči pomagal nesrečnemu Holmesu tudi iz lastnega žepa.