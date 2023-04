Dvoboj, kot ga na reliju Dakar še ni bilo

Idris Elba, ki je izdatno obdarjen tako z igralskim talentom kot neustavljivim šarmom, je eden bolj zaželenih igralcev Hollywooda. A čeprav njegovemu daru prikimava tudi kritiška srenja, ki se mu je priklonila že s šestimi nominacijami za zlati globus (prejel je enega), in se je predlani in tudi še leto prej znašel v jagodnem izboru stotice najvplivnejših Britancev afriško-karibskega rodu, privlačnemu zvezdniku to ne zadostuje.

14 let je bil star, ko si je kupil prvi avto.

Potrebuje vedno nove in vedno večje izzive. V luči tega je že leta 2016 snemalno prizorišče začasno zamenjal za boksarski ring ter (sicer pred kamerami dokumentarnega filma) začel uresničevati dolgoletne sanje, da postane profesionalni kikboksar. Z vrhuncem – pravim pravcatim profesionalnim dvobojem, v katerem je bilo dovoljeno vse. Zdaj pa bo v podobni maniri izmišljeni svet filma zamenjal za negostoljubno puščavo in se v večdnevnem dirkanju po sipinah na zloglasnem reliju Dakar pomeril s sedemkratnim svetovnim prvakom v formuli 1 Lewisom Hamiltonom.

Kot ambasador Združenih narodov je vse bolj dejaven v Afriki, kjer opozarja na podnebne spremembe in pomanjkanje hrane. FOTO: Osebni arhiv

Očitno je v Idrisu nekaj adrenalinskega navdušenca, ki želi spoznavati svoje meje in jih raztegovati do skrajnosti. In morda še nekoliko čez. V tem je lahko razlaga, zakaj se je sklenil podati na razvpiti vzdržljivostni reli, v katerem bo moral premagati 8500 kilometrov puščave v Savdski Arabiji. In da je izziv še za potenco večji, si je za nasprotnika izbral dolgoletnega prijatelja Hamiltona, ki je bil dolgo in še nedavno alfa in omega dirkaškega sveta. »Idris je samega sebe označil za obsedenca s hitrostjo in je odločen prevoziti to zahtevno dirko. Njena trasa je ena najtežavnejših v tem športu, zahtevnost terena predstavlja tveganje za vse dirkače. A to dejstvo ne ustavi ne Idrisa ne Lewisa, obupno se želita pomeriti drug proti drugemu, njuna tekmovalnost pa bo ujeta na kamero,« je povedal vir.

Prijateljska tekmeca iz sicer povsem različnih zvezdniških sfer se bosta pomerila v dirkanju z električnimi terenci na pogon na vsa štiri kolesa, ki lahko dosežejo hitrost 100 kilometrov na uro v pičlih štirih sekundah in pol. Njuna odisejada bo zajeta v dveh dvournih epizodah oddaje Idris And Hamilton Race The Desert, ki bo še letos predvajana na televizijskem kanalu Channel 4. Sicer pa to ne bo igralčev prvi skok v avtomobilske vode. Že pred desetletjem je za televizijo BBC posnel dvodelni dokumentarec o dirkalnih avtomobilih z zgovornim naslovom Idris Elba: King Of Speed (Idris Elba: Kralj hitrosti), v katerem se je pobahal s svojo obsežno zbirko luksuznih vozil.