Dobri dve uri so se zdravniki borili za Balaševićevo življenje: to je bila njegova zadnja želja

Legendarni kantavtorje v petek popoldne preminil na infekcijski kliniki v Novem Sadu. Balašević je na kliniko prispel pred tremi dnevi zaradi pljučnice, njegovo stanje pa se je včeraj nenadoma poslabšalo zaradi predhodnih kroničnih zdravstvenih težav, pa tudi zaradi okužbe s koronavirusom, poroča RTS. Ob tem navajajo, da so ga zdravniki skoraj dve in pol ure oživljali, a njihova prizadevanja žal niso obrodila sadov. Balašević je preminil tri mesece pred svojim 68. rojstnim dnem.Vir blizu družine je pred premestitvijo na oddelek za intenzivno nego razkril, da je Balašević prosil, naj sliši svojo največjo ljubezen, ženo, s katero je bil poročen več kot štiri desetletja. »Zdelo se je, da je okreval, nato pa se je začel zadušiti. Dali so mu respirator, a tudi to ni pomagalo ...«Balašević je bil pred tem 10 dni neuspešno zdravljen doma. Konec leta 2019 je doživel srčni infarkt, nato pa je moral zaradi svojega stanja napovedane koncerte, med drugim tudi v Osijeku in Zagrebu, prestaviti.»Štiri dni sem bil v bolnišnici. Rekli so mi, da bom lahko tekel, vendar ne verjamem. Ne sprašujte me, če sem v redu, ker ne bom nikoli več v redu, ker sem star 100 let. Upam pa, da bom lahko nadaljeval tam, kjer smo končali, in da nekaj časa še ne bom dobil ulice v Novem Sadu,« je prek facebooka svojim sledilcem sporočil Balašević. Zdaj se na tem omrežju mnogi poslavljajo od njega ...