Dve leti po splavu Chrissy Teigen spet v radostnem pričakovanju

Predlani sta Chrissy Teigen in John Legend vznemirjeno iskala novo domovanje. Večje. Na poti sta namreč imela že štručko številka tri. A še preden sta našla popoln novi dom, sta se zvila v klobčič brezmejne žalosti, v 20. tednu nosečnosti manekenka namreč še drugič ni več zaslišala srčnega utripa. Toda čeprav je bila prepričana, da je nosečnost nekaj, česar nikar več ne bo okusila, ne nazadnje je že prva otroka s precej tegob dobila šele s pomočjo umetne oploditve, je Chrissy zdaj radostno kriknila, da v njej spet raste novo življenje.

Težko se je soočila z dejstvom, da se počuti na vrhuncu moči in povsem zdravo, a se ji vendar naravno spočetje izmika in ji je tako rekoč nedosegljivo.

Izguba pred dvema letoma jo je zlomila. FOTO: osebni arhiv

»Ne vem, zakaj je nekaj, kar je za druge ženske nekaj najlažjega, zame nemogoče. A namesto da bi na to gledala kot na svoj lastni neuspeh, raje razmišljam, da moja maternica z menoj pač ne želi sodelovati. Še vedno sem namreč lahko več kot srečna, da živim v času, ko je mogoče postati mati na različne načine.« V njenem primeru s pomočjo umetne oploditve, kar je dala čez že pri prvorojenki Luni in njenem mlajšem bratcu Milesu. Zdaj pa je sodobni medicini naklonila še eno priložnost, ki je obrodila sad. »Po verjetno milijardi injekcij je vendar na poti!« je presrečna, čeprav je s tem najsrečnejšim oznanilom kar malce odlašala, v strahu, da ne bi nase in na otroka, ki ji raste pod srcem, priklicala prekletstva.

»Pred vsakim pregledom sem si rekla, da sporočim novico, če bo vse v redu. A vselej ko sem od olajšanja zadihala, ker je srček še vedno lepo bil, sem ugotovila, da sem še vedno preveč nervozna, da bi si to upala deliti s svetom.« Do zdaj, ko je ugotovila, da je, živčki in strah gor ali dol, novica preveč čudovita, da bi jo še naprej skrivala.

Čeprav svojega tretjega otroka, ki sta ga izgubila predlani, nista nikoli prijela v roke, sta ga vseeno poimenovala. Dala sta mu ime Jack.

Presrečna zakonca priznavata, da sta bila minuli leti ujeta v vrtinec vseh čustev, od najlepših do najbolj bolečih, »zdaj pa je najin dom in srca spet napolnila čista radost«. Pri tem pa je Chrissy še dodala, da je bilo vredno vseh obiskov pri zdravniku in injekcij. »Če povem povsem po pravici, me ni motilo. Še najbolj zoprn del vsega je bil, da sem bila nenehno grozno napihnjena.«