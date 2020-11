Dve leti ni vedela, da se je zaljubila v princa

Kdo je njen zaročenec, je Keishi povedala njegova mama. FOTOGRAFIJE: Instagram

Da je njen dragi princ, je Keisha izvedela šele dve leti pozneje, ko je pred poroko spoznala njegovo mamo.

Prosil sem jih, da po tleh natrosijo cvetne liste vrtnice, naj bo vse čim bolj romantično.

Življenjska zgodbase bere kot pravljica, a je še kako resnična. Še pred 16 leti je bila povsem navadno dekle, rojena v Kaliforniji. Sanjala je o karieri v svetu mode, končala pa kot princesa. Pred enim od hotelov v New Yorku jo je namreč opazil nigerijski princ, krajše, ki je bil na obisku v Združenih državah Amerike. Lepotica ga je tako prevzela, da jo je prosil za telefonsko številko, in nekaj tednov pozneje sta se dobila na zmenku.Še prej sta redno klepetala in Keisha mu je povedala, kako zelo ji je žal, da so zaprli njeno najljubšo brazilsko restavracijo. Princ si je to seveda zapomnil in takoj stopil v stik z nekdanjimi lastniki, češ da bi prostor rad najel. »Povedali so mi, da ne bo poceni, a sem odvrnil, da mi je povsem vseeno, koliko bo stalo,« je Kunle nedavno razkril v pogovoru za eno od britanskih revij in podrobno opisal trenutek, ko je vedel, da je našel svojo bodočo ženo: »Prosil sem jih, naj po tleh natrosijo cvetne liste vrtnice, da bo vse čim bolj romantično. Res da je bil samo zmenek, a želel sem, da je videti kot zaroka.«Na prvem zmenku je princu res uspelo očarati lepo Američanko, ki pa se ji še sanjalo ni, kdo je romantik v resnici. To je izvedela šele dve leti pozneje, ko je pred poroko spoznala njegovo mamo. Ta jo je ves čas naslavljala z moja princesa, a je bila Keisha sprva prepričana, da gre le za ljubkovalni vzdevek. »Vse mame kličejo svoje hčerke princesa, zato nisem preveč razmišljala o tem, bila sem počaščena, da me je tako hitro vzela za svojo. Nato pa sva se nekega večera pogovarjali in pojasnila mi je, kdo je njen sin, od kod prihaja, kaj počne, in nisem mogla verjeti svojim ušesom,« pravi princesa Keisha, ki s svojim dragim v kratkem načrtuje obnovo poročnih zaobljub.Za to sta se odločila, ker je bila njuna poroka leta 2008 skromna in v New Yorku, zato se je mnogo Kunlejevih sorodnikov ni moglo udeležiti, princ pa si je vedno želel tradicionalne nigerijske poroke. »Že takrat sva obljubila, da bova vse skupaj ponovila še v Nigeriji s tradicionalno veliko svatbo. A takrat, pred 14 leti, so bili v Nigeriji nemiri, zato poroka ni prišla v poštev. Potem sva jo prestavljala in prestavljala. Ko mine koronakriza, pa bo pravi čas. Dolgo sva že poročena in čas je, da obnoviva zaobljube, to nama veliko pomeni,« je razkril princ in dodal, da bo slovesnost na njegovi posesti na otočku Sao Tome blizu Nigerije. Par z dvema otrokoma živi v Londonu.