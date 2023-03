Dvakratni nominiranec za oskarja se počuti opeharjenega, kar se tiče denarja in dela

Filmska kariera ameriškega igralca in nekdanjega manekena beninskega rodu Djimona Hounsouja se razteza že čez tri desetletja. Dvakrat je bil nominiran za oskarja, nastopil je v vrsti prestižnih in uspešnih produkcij, kot so Amistad, Gladiator, V AmeriTki, Lara Croft: Tomb Raider, Krvavi diamant, Varuhi galaksije, Hitri in drzni 7, Aquaman, Kapitanka Marvel, Tiho mesto, Črni Adam, Šazam! in Šazam! Bes bogov. A kakor je zaupal britanskemu Guardianu v nedavnem intervjuju, še vedno čaka na film, v katerem bo pošteno plačan.

Skromni nabor vlog

Kakor je razložil, se še vedno bori, da bi kaj zaslužil: »Sem v poslu, v katerem so nekateri fantastično plačani, jaz pa imam bore malo od svojih priznanih vlog. Počutim se opeharjenega, strahotno opeharjenega, kar se tiče denarja pa tudi samega dela,« je dejal 58-letni igralec.

V Krvavem diamantu je igral z Leonardom DiCapriem. FOTO: Warner Bros

Mučil ga je tudi omejen nabor vlog, ki so mu jih ponujali. Sužnja je igral kar trikrat v petih letih (v Amistadu, Gladiatorju in Štirih peresih). »Bil sem na številnih studijskih sestankih, kjer so se obnašali, kakor da sem ravnokar prišel s čolna. Dejali so mi, da niso vedeli, da sem tukaj kot resen igralec. Ko slišiš takšne stvari, dojameš, da imajo nekateri ljudje res zelo omejene poglede. A tako pač je. Sam moram nekaj spremeniti.«

2 nominaciji za oskarja že ima Djimon Hounsou.

»Še vedno moram dokazovati, zakaj moram biti ustrezno plačan. Do mene vedno pristopijo enako, češ da imajo za ponujeno vlogo le toliko in toliko denarja, a da sem jim zelo všeč, saj da bi lahko veliko prispeval k filmu,« je povedal Honsou. In ni edini: tudi visoko cenjeni oskarjevci imajo težave s plačilom za svoje delo. »Viola Davis je lepo povedala: prejela je oskarja, emmyja in tonyja (februarja letos še grammyja), pa še vedno ni pošteno plačana. Vsak film posebej je prava bitka,« je stvari povzel Hounsou.

Stvari se počasi spreminjajo

Djimon Hounsou pravi, da je v Hollywoodu spregledan že od nekdaj, začenši s prelomno vlogo v Spielbergovem Amistadu (1997), kjer je ameriška filmska akademija za oskarja predlagala samo Anthonyja Hopkinsa. Za Krvavi diamant (2006) je bil nominiran za oskarja za najboljšo stransko vlogo, njegov soigralec Leonardo DiCaprio pa za glavno, čeprav sta imela v filmu enakovredni vlogi.

»Počutil sem se ogoljufanega. Danes toliko govorimo o tem, da so oskarji preveč beli, a včasih je bilo še huje: podpirali me niso ne v domači skupnosti, ne v medijih, ne v filmski industriji. Dajali so mi občutek, da naj bom srečen, da sem bil sploh nominiran, in to je bilo to,« je razložil.

Še vedno čakam na film, v katerem bom pošteno plačan.

A stvari gredo vendarle na bolje. Djimon drži pesti za vlogo v novem Gladiatorju, v nadaljevanju Šazama! pa je dobil opazno večjo vlogo, in to še komično. »Med vsemi produkcijami ti dajo pri DC-jevih filmih največ spoštovanja. Prva vloga sicer ni bila bogvekaj, a bila je zabavna. V drugo pa je bilo vse skupaj že bolj spoštljivo,« je sklenil Hounsou.