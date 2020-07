Dvakratna oskarjevka bo odletela na Mars

Grozljiv razkol

PRESS RELEASE Hilary Swank je že letela, ko je v filmu Emilia upodobila Emilio Erhart, tokrat pa jo bo pot ponesla v vesolje. FOTO: Press Release

10

epizod bo imela serija.

Oskarjevkase bo tokrat prelevila v astronavtko in nekdanjo vojaško pilotko Emmo Green, vodjo odprave na Mars. Drama je nastala pod okriljem Netlixa, ki vedno bolj pridobiva veljavo kot eden najboljših ponudnikov lastnih serij in celovečercev. Ne nazadnje je prav v produkciji Netflixa nastal eden lanskih favoritov za oskarja ter mnoge druge Irec, v katerem so nastopila sama velika imena oddo, režiral pa ga je legendarni. Tudi serija Proč obljublja spektakularne posnetke in odlično igro vsestranske Swankove. Čeprav se večina serije, sestavljalo jo bo deset epizod, odvija na vesoljski ladji, pa je ustvarjalci niso uvrstili zgolj pod znanstveno fantastiko, saj so v ospredju Emmina čustva do moža in najstniške hčerke, ki ju je morala pustiti za sabo in ju vedno bolj pogreša, ter drugi medsebojni odnosi. »To je serija o upanju, človeštvu in tem, da na koncu za to, da bi dosegli nemogoče, potrebujemo drug drugega. Samim nam ne bo uspelo,« pojasnjujejo na Netflixu, kjer bo serija na ogled od septembra.Hilary Swank se je zadnja leta bolj ukvarjala s filmi. Lani so jo lahko oboževalci gledali v znanstvenofantastičnem trilerju Jaz sem mama, kjer je upodobila robota, zadolženega za to, da po apokalipsi, ki je ravno uničila planet, slednjega pomaga znova naseliti.Film, ki je prav tako nastal pod okriljem Netflixa, je bil premierno predstavljen na festivalu Sundance, kritiki pa so bili nad njim navdušeni. Letos je na velika platna prišel še en film 45-letne Swankove Lov. Uradno je grozljivka, a pisec in režiser pravita, da gre pravzaprav za satiro o globokem razkolu med ameriško politično levico in desnico. Igralka je filmskim kritikom najbolj ostala v spominu po odlični predstavi v filmu Fantje ne jočejo iz leta 1999, ki ji je prinesla kar 20 nagrad, med njimi oskarja za glavno žensko vlogo. Pet let pozneje je kipec dobila še za upodobitev predane boksarke, odločene, da ji bo uspelo, v Punčki za milijon dolarjev.