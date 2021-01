Dvakrat zamrznila jajčeca

Ne želim čutiti pritiska, da se mi izteka čas.

Življenje želi imeti trdno v svojih rokah. FOTO: Sheri Determan/wenn.com

stavi na pripravljenost. Odločena je namreč, da ne bo notranja biološka ura tista, ki ji bo narekovala življenje, to bo imela krepko v svojih rokah. Čeprav se pevki, ki je konec minulega meseca dopolnila tridesetico – in se znašla v zobeh medijev, saj je kljub prepovedim priredila rojstnodnevno zabavo –, z materinstvom še ne mudi pretirano, je že pred šestimi leti poskrbela, da ne bo v sledečih letih poslušala tiktakanja biološke ure in lovila zadnjega vlaka. »Prvič sem si zamrznila jajčeca pri 24 letih,« je povedala zvezdnica, ki se očitno drži vodila, da je boljše preveč kot premalo, saj si je jajčeca pozneje zamrznila še enkrat. »Ne želim čutiti pritiska, da se mi izteka čas.«Postopek ni bil prijeten. Nasprotno, odvzem jajčec jo je bolel, pravi Rita. A se je za zamrznitev vseeno odločila kar dvakrat, čeprav jo nekoliko skeli nepravičnost, da se moškim nikoli ni treba ubadati s skrbmi, ali niso morda že zamudili zadnje priložnosti za starševstvo.Čeprav ima za sabo že kar nekaj medijsko precej odmevnih zvez, med drugim je ljubimkala zin, trenutno pa je v razmerju z režiserjem glasbenih spotov, ni prepričana, da je v življenju sploh že bila zaljubljena. Vsaj zares, noro, slepo in brezglavo zaljubljena.»Nisem prepričana, da vem, kakšen je ta občutek. Čeprav, ali kdo sploh resnično ve? Ne razumite me narobe, preživela sem nekaj čudovitih trenutkov s čudovitimi ljudmi. Osrečili so me. In če je sreča ljubezen, potem sem verjetno bila.«