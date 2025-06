Dva meseca po razhodu s partnerjem priljubljena voditeljica ostala še brez očeta (FOTO)

Ena najbolj priljubljenih srbskih novinark in voditeljic, ki je v začetku maja prekinila skoraj dve leti trajajočo zvezo s poslovnežem Draganom Stankovićem, je izgubila še enega moškega v svojem življenju. Najpomembnejšega. Svojega ljubljenega očeta.

»Umrl je moški ideal, ki ga iščem vse življenje,« je na družabnem omrežju zapisala užaloščena Jovana Jeremić in dodala, da je dan po očetovi smrti morala kot vsak dan v službo in kljub neverjetni bolečini ji je uspelo odvoditi oddajo. To je storila dostojanstveno, da ne njeni sodelavci niti gledalci niso vedeli, kaj se je zgodilo in kakšne muke preživlja.

»Največ, kar moški lahko naredi za svoje otroke, je, da ljubi njihovo mamo. Oče, hvala, da si mojo mamo gledal kot kapljico vode na dlani. Bil si njej zaščitnik. Imel si jo raje od nas vseh in zaradi tega sem jaz imela najraje tebe,« je ob fotografiji, na kateri objema očetovo krsto, zapisala Jelena in dodala: »Rada te imam in vedno te bom imela rada. Iskala te bom vse življenje v vseh svojih partnerjih, in dokler te ne najdem, moja duša ne bo mirna.«