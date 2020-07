Dva meseca po porodu že vrši dolžnosti princese

Rekorder Harry

52 tednov traja porodniška v Veliki Britaniji, prva dva tedna po rojstvu otroka sta za mamo obvezna.

Kate je z vsakim otrokom porodniško odsotnost nekoliko podaljšala.

Princ William in Kate sta prvič postala oče in mama 23. julija 2013. FOTO: Stefan Wermuth/Reuters

En otrok zaradi varovanja okolja

Luksemburška princesakomaj dva meseca po porodu že opravlja svoje dolžnosti. Z možem sta obiskala eno od dobrodelnih organizacij v mestu Diekrich, da bi se seznanila s težavami, s katerimi se je organizacija spopadala med pandemijo novega koronavirusa. Mnogi so bili začudeni, da se je princesa na delo vrnila tako kmalu po rojstvu prvega otroka, sina, a obisk je bil kratek in kmalu se je lahko vrnila k starševskim dolžnostim. Tudi sicer kraljevi ne uživajo tako dolgih porodniških ali očetovskih dopustov kot običajni smrtniki, v Luksemburgu porodniška odsotnost denimo traja največ pet mesecev.Rekorder glede najkrajše odsotnosti zaradi rojstva otroka pa je vsekakor princ. Ta je že tri dni po tem, ko je na svet prijokal, odletel na Nizozemsko, tam se je udeležil dogodka ob začetku svojih iger Invictus. V Veliki Britaniji lahko očetje sicer izkoristijo do dva tedna plačanega očetovskega dopusta, ki pa morata zakonsko biti razdeljena v dva kosa po en teden, kljub temu se mnogi očetje odločijo podaljšati čas, ki ga preživijo doma z novorojenci.To je storil tudi princ William, ko je v prvo in drugo postal oče, saj je želel nekoliko razbremeniti soprogo ter ji pomagati pri navajanju na novo vlogo. V obeh primerih je doma ostal pet tednov, kar so mnogi pričakovali tudi od Harryja, a je namesto njega novopečeni mami pomagala njena mama, ki je posebno za to priložnost priletela iz domačega Los Angelesa in na Otoku ostala več tednov. Sicer lahko novopečene mame v Veliki Britaniji izkoristijo 52 tednov porodniške, prva dva tedna po rojstvu otroka sta zanje obvezna. Kraljica, ki sicer ne velja za najbolj toplo in prisotno mamo, saj da je svoje otroke pogosto puščala v varstvo varuškam, medtem ko je sama potovala po svetu ter se udeleževala državniških obiskov, se je svojega prvega uradnega obiska udeležila štiri mesece in pol porojstvu, ko je dopolnil eno leto, pa ga je zaupala varuškam, sama pa z možem, princem, odletela na Malto. Po rojstvu princeseje ostala z novorojenko tri mesece, preden je spet odletela na Malto. Po rojstvu mlajših sinov, princevinpa je trajalo komaj dva meseca, preden se je kraljica znova zakopala v delo.Povsem nasprotno je bilo s, ki je prav po rojstvu najmlajšega, princa, doma ostala najdlje, saj naj bi se z možem, princem, dogovorila, da bo to njun zadnji otrok, in želela je čim bolj izkoristiti čas, ki ga je preživela z vsemi tremi malčki. Za to je sicer dobila znova priložnost letos ob izbruhu pandemije, ko je starejša dva šolala doma in, kot je večkrat poudarila, v tem tudi strašansko uživala. Po rojstvuse je Kate k opravljanju kraljevih obveznosti vrnila že šest tednov pozneje, štiri mesece si je vzela po rojstvu, Louis pa jo je doma zadržal več kot pol leta. Sicer ni nobena skrivnost, da se Kate v vlogi mame izjemno dobro počuti, in govorice o tem, da naj bi si želela še četrtega otroka, kar ne potihnejo. William tej ideji sicer ni najbolj naklonjen, saj pravi, da je s tremi povsem dovolj dela, in si ne želi, da bi se njegova družina še povečala. Njegov brat princ Harry je medtem povsem zadovoljen z enim otrokom. Kot je dejal pred časom, sta se zodločila, da bo Archie ostal edinec zaradi njune želje po varovanju okolja, saj več otrok tudi bolj obremeni naš planet. Mnogi sicer še vedno dvomijo o iskrenosti te izjave, saj da je bolj verjetno, da sta se odločila, da ostaneta pri enem otroku zaradi Meghanine starosti, saj bo v začetku avgusta dopolnila 39 let.