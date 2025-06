Drzna odločitev Meghan Markle: to načrtuje na rojstni dan princese Diane

Meghan Markle še naprej sprejema drzne odločitve in je tik pred rojstnim dnem princese Diane zaupala pomembno novico.

Razkrila je namreč datum, ko bodo po okriljem njene znamke As Ever na voljo novi izdelki: izjemno iskano vino Napa Valley Rosé bo ponudila prav 1. julija, na dan, ko bi princesa Diana praznovala 64. rojstni dan.

Objava, ki jo je vojvodinja delila prek uradnega instagram profila znamke, je bila opremljena s fotografijo steklenice vina ob kozarcih in zrelih marelicah.

V opisu je pisalo: »Na zdravje, dragi naši! Želimo vam čudovit konec tedna! Vi ste nam ga vsekakor polepšali. Ponovno smo razprodani!« Dodano je, da bo naslednja možnost za naročilo 1. julija.

Za Meghan je datum poseben: večkrat je odkrito govorila o svoji že pokojni tašči in jo opisala kot nekoga, za katerega si resnično želi, da bi ga lahko spoznala.

Čeprav v objavi Diana ni neposredno omenjena, so številni oboževalci takoj povezali datum z Meghaninimi vrednotami in vizijo blagovne znamke.

V svojem nedavnem podkastu Izpovedi ustanoviteljice (Confessions of a Female Founder) je vojvodinja namignila, da želi z As Ever prekiniti z običajnimi marketinškimi pristopi v svetu luksuznih izdelkov, kjer prevladuje praksa omejenih izdaj.

»Nočem, da tisto marmelado jeste enkrat na šest mesecev. Želim, da je ves čas za vaši polici,« je dejala.

Odkar je bila v začetku leta lansirana njena znamka As Ever, je doživela nepričakovan uspeh: vsaka serija izdelkov, od marmelad in čajev do kultnega roséja, je razprodana v nekaj minutah.

Toda Meghan vztraja, da ne želi izkoriščati trenutnega navdušenja, temveč zgraditi dolgoročno zgodbo: »Načrtovali smo leto dni in potem je bilo v 45 minutah vse razprodano,« je povedala. »Super, krasno, ampak kaj potem? Bo naslednjič spet vse pošlo v eni uri? Je to za kupce sploh sprejemljivo?«

Zato je sprejela odločitev za premor in ponovni razmislek. »Počakajmo, da se popolnoma stabiliziramo in imamo vse, kar potrebujemo,« je dodala ter s tem poudarila svojo zavezanost premišljenemu razvoju in kupcem prijaznemu pristopu.

Sedaj namiguje na širitev ponudbe: poleg novega roséja se obeta vstop tudi v svet mode, notranjega oblikovanja in sčasoma tudi gostinstva.

»Moje srce je globoko predano mojem domu,« je dejala v intervjuju za Fast Company. »Vse izvira iz ljubezenske zgodbe doma in vrta, od tam pa se lahko razvijamo v različne smeri,« piše Hello.