Družinska trenja: znana manekenka noseča, tako se je na novico odzvala njena svakinja Ivanka Trump

Manekenka Karlie Kloss je v ponedeljek na družbenih omrežjih sporočila, da pričakuje tretjega otroka.

Ob tem je objavila ljubke fotografije svojih sinov Elijaha in Levija, nato pa še nosečniškega trebuščka, piše Hello.

Mož in oče njenih otrok je Joshua Kushner, čigar brat Jared Kushner je z Ivanko Trump poročen že od leta 2009. Karlie in Joshua sta se poročila leta 2018.

Pod objavo so se seveda usule čestitke mnogih slavnih oseb:

»Eeeee, čestitke, mami!!« je napisala zvezda serije Emily in Paris, Lily Collins, medtem ko je Paris Hilton dodala, »Čestitke, ljubica.«

Manekenka blagovne znamke Victoria's Secret Lily Aldridge je komentirala: »Awwwww, najlepše!!!!!! Čestitke Karlie!«

Tudi njena svakinja je izrazila podporo paru v veselem pričakovanju, in sicer z všečkom objave, kar je redek znak solidarnosti, saj naj bi bilo med njo in Karlie že od zmage Ivankinega očeta Donalda Trumpa na predsedniških volitvah leta 2016 napeto.

Karlie je tako leta 2016 kot 2020 izrazila nasprotovanje Trumpu in je podprla demokratsko stranko, leta 2019 je za britanski Vogue povedala, da je težko krmariti skozi njun odnos.

»Osredotočam se na vrednote, ki jih delim z možem, in to so iste liberalne vrednote, s katerimi sem bila vzgajana in ki so me vodile skozi življenje,« je povedala za omenjeno revijo.

Tudi njen mož je v intervjuju za Forbes spregovoril o liberalnih vrednotah:

»Vedno sem podpiral politične voditelje, ki delijo podobne vrednote,« je takrat dejal in dodal:

»Toda nobena politična stranka nima monopola nad resnico. Pomembno je, da smo odprti za različna mnenja in se z njihovo pomočjo tudi učimo.«

Brata Kushner prihajata iz nepremičninskega imperija in sta uspešna poslovneža. Vendar je med njima nastala jasna ločnica, potem ko je Jared postal svetovalec v prvi predsedniški kampanji svojega tasta.

Lani so vsi štirje obiskali predporočna slavja potomcev dveh najbogatejših Indijcev, a niso bili na nobeni fotografiji ujeti skupaj, kar je še dodatno okrepilo špekulacije o njihovem odnosu.

Ko se je Karlie poročila v družino Kushner, je Ivanka, čeprav ni prisostvovala poročnemu sprejemu, paru čestitala prek instagrama.

»Tako, tako sem srečna zate in za Josha! Počutim se blagoslovljeno, da te imam za sestro (!!!) Karlie, in komaj čakam na desetletja srečnih spominov, ki jih bomo ustvarili skupaj kot družina!« je zapisala.

Vir je za Page Six povedal, da svakinji res nista najboljši prijateljici, vendar se dobro razumeta: »Imata dober odnos, da, imata skupne prijatelje in njun družbeni krog je tako rekoč enak.

Konec koncev so vsi družina.«

Ivanka, prav tako mama treh otrok, je leta 2022 sprejela odločitev, da se bo med očetovim drugim mandatom umaknila iz politike:

»Zelo imam rada svojega očeta,« je dejala. »Tokrat sem se odločila, da bom dala prednost svojim otrokom in zasebnemu življenju, ki ga imamo kot družina.

Čeprav bom vedno podpirala očeta, bom to počela zunaj politične arene.«