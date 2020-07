Družina zbira denar za igralkin pogreb

V Princu z Bel Aira je nastopila ob boku Willa Smitha. FOTO: P

Galyn Görg poznamo iz serij Twin Peaks, Xena in filma Robocop 2.

Ameriško igralko in plesalkosmo spoznali v vlogi Helene v eni od epizod humoristične nanizanke Princ z Bel Aira, v kateri je glavno vlogo igral. A čeprav smo jo videli še v nekaj znanih filmih in televizijskih nadaljevankah, ji veliki met kot njenemu soigralcu iz nanizanke ni uspel.Ta torek, dan pred svojim 56. rojstnim dnem, 14. julija, je igralka za vedno zatisnila oči. Njena sestra je novico o smrti objavila na facebooku. Hkrati je igralkina družina na spletnem portalu za zbiranje denarja GoFundMe pozvala ljudi, naj donirajo sredstva za igralkin pogreb. »Galyn Görg je bila in je še vedno pomemben del naše družine. Ogromno pomeni vsakomur izmed nas. Imela je raka, ki se je razširil po vsem telesu in pljučih. Zdravniki so trdili, da je pred njo le še nekaj dni, mogoče tednov življenja, a je ostala optimistična in molila za čudež. Žal je preminila,« so družinski člani zapisali na spletni strani. Dodali so še, da do zadnjega niso vedeli, kako zelo bolna je bila. Za vrtoglavo drago zdravljenje, ki ga morajo v Ameriki pacienti kriti kar sami, so porabili toliko denarja, da jim ni ostalo niti za spodoben pogreb, navajajo sorodniki.Čeprav ni postala zvezda kalibra Willa Smitha, je Galynin življenjepis precej impresiven. Razen v Princu z Bel Aira je igrala tudi v filmu RoboCop 2 iz leta 1990. Gostovala je v deveti epizodi priljubljene vesoljske telenovele Zvezdne steze: Deep Space, kjer je upodobila žensko s planeta Bajoran. Videli smo jo tudi v kultnem Twin Peaksu, nanizanki Xena: bojevniška princesa, M.A.N.T.I.S in Zvezdne steze: Voyager.Galyn se je rodila leta 1964 v Los Angelesu, odraščala pa je na Havajih. Galynin očeje bil filmski ustvarjalec, mamapa pisateljica in učiteljica. Ker sta se oba ukvarjala z gledališčem, je Galyn že kot zelo mlada imela priložnost nastopati v številnih predstavah za otroke. Pozneje je začela igrati v lokalnem gledališču.Njena plesna kariera se je začela v Hollywoodu, ko je tam prejela štipendijo na prestižni akademiji Dupree Dance Academy. Njena prva vidnejša vloga je bil nastop v videuI Still Can't Get Over Loving You leta 1983. Preden je njeno življenje zaustavila bolezen, je sodelovala v vesternu Teller’s Camp, ki bo dokončan leta 2021.