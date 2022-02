Družina ustreljene snemalke toži Baldwina

Lanska tragedija med snemanjem filma Rja, v kateri je pod strelom iz rekvizitne pištole, ki jo je sprožil Alec Baldwin in jo je zanj pripravila mlada orožarka Hannah Gutierrez, ugasnilo življenje direktorice fotografije Halyne Hutchins, je šokirala Hollywood in sprožila vročo debato o filmskih varnostnih protokolih, očitno nezadostnih, saj se je iz zvezdnikov vsul plaz pozivov k uporabi le še gumijastih pištol. »Nekdo je odgovoren za nesrečo. Ne vem, kdo, a to nisem jaz,« se je, ko se mu je uspelo sestaviti po zavedanju, da je, četudi nenamerno, vzel človeško življenje, oglasil Baldwin. In z njim se je strinjal vdovec nesrečne Halyne Matthew Hutchins, ki je z zvezdnikom sočustvoval in o tožbi niti razmišljal ni.

Matthew in Andros sta ostala brez žene in mame. FOTO: Osebni Arhiv

Toda v slabih štirih mesecih, ko je med preiskavo incidenta na plan prihajalo vse več podrobnosti, je Hutchins spoznal, da bi njegov sin Andros morda še vedno imel mamo, če bi le sledili varnostnim postopkom. Zato je proti Baldwinu, ki ni zgolj sprožil usodne pištole, ampak je pri filmu sodeloval tudi kot producent, vložil odškodninsko tožbo.

V povezavi z nesrečnim snemanjem so bile vložene že štiri tožbe, a ta je prva, ki neposredno zadeva ubito snemalko.

Bilo je 21. oktobra lani, ko je iz Baldwinove pištole zadonel strel in usodno ranil komaj 42-letno direktorico fotografije. Spočetka je vztrajal, da sploh ni pritisnil na sprožilec, saj »nikoli ne bi v nekoga nameril s pištolo in pritisnil na sprožilec«, poleg tega je bil prepričan, da so v njej slepi naboji. Povrhu naj bi bila Hutchinsova tista, ki je vztrajala, naj nameri v njeno smer. Kaj vse se je na usodni jesenski dan dogajalo, oblasti v Novi Mehiki, kjer se je snemanje odvijalo, še zmeraj preiskujejo. So pa preiskavo že izvedli pri odvetniški firmi, ki zastopa družino pokojne filmarke, in dognali vrsto kršitev varnostnih standardov.

Odvetnik družine pokojne filmarke je tožbo podprl s 3D-animacijo poteka dogodkov. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Več ljudi je krivih in soodgovornih, a tisti, ki je držal pištolo, je bil Alec Baldwin. Če ne bi streljal, bi bila Halyna še živa. Zaslužila si je živeti. Obtoženi bi njeno smrt lahko preprečili, če bi upoštevali varnostne protokole, prisluhnili pritožbam zaradi zaznanih varnostnih kršitev in odgovorni ne bi iskali bližnjic,« je dejal Brian Panish, odvetnik Hutchinsovih, in navedel seznam najmanj 15 kršitev. A ker slika pove neskončno več od besed in seznamov, so odvetniki z desetminutno 3D-animacijo poustvarili usodne minute – Baldwinov avatar sprejme pištolo, jo uperi proti Halyni, sproži. Naboj poleti, se zadre v njen prsni koš in Halyna se zgrudi.

Tako naj bi se zgodilo.

Na tožbo se igralec neposredno še ni odzval, jo je pa v njegovem imenu odvetnik Aaron Dyer zavrnil kot neutemeljeno, ker se je zvezdnik zanašal na dva profesionalca, ki sta skrbela za orožje, ter da igralci pač ne morejo preverjati opreme. Kako se bo stvar na sodišču razvijala, bomo videli, »vse bo še v redu«, pa je tvitnil Baldwin.