Družina pokojnega Kobeja Bryanta dobila skoraj 29 milijonov dolarjev odškodnine

Okrožje Los Angeles bo ženi pokojnega košarkarskega zvezdnika Kobeja Bryanta plačalo skoraj 29 milijonov dolarjev za poravnavo tožbe zaradi obtožb, da so šerifi in gasilci delili grozljive fotografije helikopterske nesreče, v kateri sta umrla Bryant in njegova 13-letna hči.

Na igrišču je bil košarkaški zvezdnik večkrat nepremagljiv. FOTO: Š Usa Today Sports, Reuters

»Danes je uspešen vrhunec pogumnega boja gospe Bryant, da odgovarja tistim, ki so se zapletli v to groteskno ravnanje,« je dejal Luis Li, odvetnik Vanesse Bryant, žene Kobeja Bryanta. »Borila se je za svojega moža, svojo hčer in vse tiste v skupnosti, katerih pokojna družina je bila obravnavana podobno nespoštljivo.«

Li je potrdil, da je poravnava znašala 28,85 milijona dolarjev. To vključuje 15 milijonov dolarjev, ki jih je porota na zveznem sodišču avgusta prisodila Vanessi Bryant v primeru, potem ko je ugotovila, da so gasilci in namestniki kršili njeno zasebnost in ji povzročili čustveno stisko.

Vdor v zasebnost

Vanessa Bryant je tožila okrožje Los Angeles zaradi vdora v zasebnost, potem ko je člane okrožja Los Angeles in gasilce obtožila, da delijo slike nesreče v neuradnih okoljih, vključno z obiskovalci v baru.

Mira Hashmall, odvetnica, ki zastopa okrožje v zadevi, je za Los Angeles Times povedala, da je bila poravnava »poštena in razumna«. Dodala je, da rešuje »vsa odprta vprašanja, povezana s pravnimi zahtevki v teku na državnem sodišču, prihodnjimi zahtevki otrok Bryantovih in drugimi stroški, pri čemer je vsaka stranka odgovorna za stroške svojih odvetnikov,« poroča Reuters

Naj spomnimo, Kobe Bryant, njegova hči Gianna in sedem drugih ljudi so umrli v nesreči v Calabasasu v Kaliforniji 26. januarja 2020. Košarkaški zvezdnik je bil star le 41 let, ko je umrl. Velikan Los Angeles Lakers in 18-kratni udeleženec tekme vseh zvezd je osvojil pet naslovov prvaka lige NBA in bil leta 2020 izvoljen v Hišo slavnih.

