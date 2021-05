Družina Obama žaluje

Družina nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame je sporočila, da je poginil njihov pes Bo, ki je živel z njimi tudi v Beli hiši. Dočakal je 12 let.



»Naša družina je izgubila resničnega prijatelja in zvestega sopotnika,« je na twitterju v soboto zapisal Obama.



Črni kosmatinec z belimi lisami pasme portugalski vodni pes je bil star 12 let. Obama ni omenil vzroka smrti, je pa za to pasmo to običajna življenjska doba, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP je umrl za rakom.



Družina je psa prejela v dar od pokojnega senatorja Edwarda Kennedyja. Njegov rejec iz Teksasa je po izvolitvi Obame za prvega temnopoltega predsednika ZDA leta 2008 nadel celotnemu leglu teh psov ime Upanje in spremembe.



Nabavo psa sta Barack in Michelle Obama že pred tem obljubila hčerkama v tolažbo ob selitvi družine v Washington. V Belo hišo je Bo prišel aprila 2009, navdih za ime pa naj bi bil glasbenik Bo Diddley, čeprav bi lahko šlo tudi za kratico Baracka Obame.



Kasneje so Obamovi nabavili še samičko te pasme, ki so jo poimenovali Sunny in še vedno razveseljuje družino.

