Družina Madeleine McCann z ganljivo objavo o pogrešani hčerki

Družina Madeleine McCann je ob 18. obletnici izginotja hčerke na uradni spletni strani Find Madeleine McCann delila redko posodobitev:

Oče, mama in drugi člani družine so zapisali, da ostajajo neomajni in da ne bodo odnehali.

V aktualnem mesecu družina 12. maja zaznamuje Madeleinino 22. obletnico rojstva in hkrati obletnico njenega izginotja iz hotelske sobe na Portugalskem. Zgodilo se je 3. maja 2007, ko je bila deklica stara tri leta.

Ob tej priložnosti so zapisali, da ne morejo deliti nobenih pomembnih novic, so pa se zahvalili vsem, ki jih še naprej podpirajo, ter slavijo čudovito in edinstveno osebo, kakršna je njihova hči.

To sporoča družina McCann

»Ko vstopamo v 18. leto po Madeleinini ugrabitvi, se še enkrat zahvaljujemo svojim zvestim podpornikom, ker stojijo ob nas in Madeleine niso nikoli pozabili.

Leta bežijo še hitreje, in čeprav nimamo pomembnih novic, ostajamo odločeni, da bomo obrnili vsak kamen. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se bo to zgodilo.

Maj je tudi mesec, v katerem zaznamujemo mednarodni dan pogrešanih otrok (25. maj). Še naprej se spominjamo vseh pogrešanih otrok in njihovih družin, tako tukaj v Združenem kraljestvu kot v tujini, posebej otrok, ki so v tem času razseljeni v Ukrajini in Gazi.

Gerry and Kate McCann, oče in mama Madeline. FOTO: Profimedia

Zelo smo hvaležni britanski dobrodelni organizaciji Missing People za njeno neprecenljivo in neprekinjeno delo ter vsem organizacijam, dobrodelnim ustanovam in policiji, ki kljub številnim izzivom in omejenim sredstvom ostajajo predani iskanju in vračanju domov številnih pogrešanih in ugrabljenih otrok.

Maj je tudi Madeleinin mesec rojstva, letos bi praznovala 22. rojstni dan. Ne glede na to, kako daleč ali blizu je, je vsak dan z nami, še posebej na svoj posebni dan.

Še naprej jo slavimo kot izjemno lepo in edinstveno osebo. Zelo jo pogrešamo,« povzema The Sun.