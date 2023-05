Družina filmskega zvezdnika se pripravlja na najhujše

Pred mesecem dni je ameriškega igralca Jamieja Foxxa med snemanjem akcijskega filma Back in Action, zaradi katerega je svojo upokojitev prekinila Cameron Diaz, obšla slabost in je pristal v bolnišnici. Njegova hči Corinne je tedaj zapisala, da je šlo le za »zdravstvene zaplete, a da je zaradi takojšnje pomoči in odlične nege že na poti do okrevanja«. Toda to je bilo 12. aprila. Foxx je še vedno v bolnišnici, Corrine pa je svojo objavo, da je njen oče na poti do okrevanja, že izbrisala. Prijatelji mu na družbenih omrežij pošiljajo tople besede in goreče molitve. Nihče pa niti ne črhne o zdravstvenem stanju 55-letnika. »Jamiejevi trdijo, da je z njim dobro in da okreva, medtem ko so si zdravniki vzeli čas, da pridejo zadevi do dna. A ko bi bil vsaj blizu temu, da je dobro, ne bi bil še vedno v bolnišnici,« pa je zdaj razkril vir in dodal, da zvezdnikovi najbližji še vedno upajo na dober razplet, a da so se začeli pripravljati na najhujše.

Katie in Jamie romance nikoli nista potrdila, a razšla naj bi se 2019. po skupnih šestih letih.

V vsem Hollywoodu verjetno ni zvezdnika, ki bi se tako krčevito oklepal svoje zasebnosti. V intervjujih je bil zgovoren, a le o vlogah, postregel je z nekaj drobci iz otroštva, o svojem zasebnem življenju pa je trmasto molčal. Izdal ni niti ene same podrobnosti. Še celo romance s Katie Holmes, ki naj bi trajala kar šest let, ni nikoli potrdil, saj bi to pomenilo, da z javnostjo deli nekaj iz zasebnega življenja. Ko ga je Michael Smith med intervjujem o tem naravnost povprašal, je v odgovor le protestno odkorakal. Tovrstno zadržanost je zahteval tudi od družine in prijateljev. Ko je resnični gospodinji Claudii Jordan enkrat ušlo, da je Jamie s Katie srečen, se je nato že hitro ugriznila v jezik in se popravila, da »se je narobe izrazila, saj da o njuni domnevni ljubezni nima nikakršnih informacij ter ju nikoli ni videla skupaj«. Sedanja skopost z informacijami o Jamiejevem zdravstvenem stanju je zatorej pričakovana in povsem v skladu z njegovo željo po zasebnosti. A šepeta o resnosti se vseeno ne da utišati.

Zvezdnikovi najbližji so zdravstveni preplah sprva odpravili kot zaplet, ki so ga zdravniki razrešili, in da Jamie že okreva. Toda že hitro je postalo jasno, da vse le ni tako nedolžno, saj je nekdo teden pozneje pripomnil, da naj bi bil Foxx končno v stabilnem stanju in pri zavesti. »Njegovo življenje ni več ogroženo. Zdravniki še vedno opravljajo najrazličnejše teste, saj želijo biti prepričani, da bo z njim vse v redu, ko ga enkrat odpustijo,« je dejal omenjeni vir.

55 je star Jamie Foxx.

Družina je za pomoč zaprosila tudi enega najboljših nevrologov, ta je na skrivaj pregledal slavnega bolnika v bolnišnici v Atlanti. Po treh tednih v bolnišnici se je vendarle oglasil tudi Foxx in se 9. maja na twitterju zahvalil za izraze ljubezni in podpore. A objave ni pospremil s svežo fotografijo iz bolnišnice, zato ni pomiril zaskrbljenih oboževalcev.

Njegovo zdravstveno stanje se menda močno spreminja. »Na eni točki so ga zdravniki morali celo oživljati. S tem so mu rešili življenje. Lahko je prekleto srečen, da je še živ!« je povedal poznavalec razmer, drugi pa dodal, da so bili igralčevi zdravstveni zapleti le vprašanje časa in so povezani s previsokim pritiskom. Po nekaterih govoricah naj bi ga zadela kap. »Lahko je le srečen, da je dobil takšno oskrbo. Njegovi prijatelji in družina upajo na najboljše, a se tudi že pripravljajo na najslabše.«

Z javnostjo ne deli ničesar iz svoje zasebnosti. FOTO: Allpix/x17online.com