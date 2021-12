Družina Celine Dion ogorčena nad filmom

Pisalo se je leto 1988. Na evrovizijskem odru v irskem glavnem mestu Dublin je s pesmijo Ne partez pas sans moi (Ne odidi brez mene), s katero je predstavljala Švico, slavila Celine Dion. Zanjo je bila to še kako odlična odskočna deska, saj je njena kariera šla le še strmo navzgor, še posebno ko je začela peti v angleškem jeziku.

Celine Dion leta 2008 v Parizu z že pokojnim možem Renejem Angelilom in sinom Renejem-Charlesom FOTO: Charles Platiau/Reuters

Prvi album v tem jeziku Unison je posnela že leta 1990. Za skladbo Beauty and the Beast za istoimenski Disneyjev film iz leta 1991 Lepotica in zver, ki jo je zapela v duetu s Peabom Brysonom, si je prislužila oskarja za najboljšo izvirno skladbo in tudi grammyja. Prejela je dva grammyja za album Falling Into You in vrsto drugih nagrad. Med njenimi največjimi uspešnicami so Because You Loved Me, I'm Your Angel, The Power of Love, A New Day Has Come in pesem iz filma Titanik My Heart Will Go On, za katero je leta 1999 prejela dva grammyja in oskarja.

1988. leta je zmagala na Pesmi Evrovizije.



Vse to je prikazano v najnovejšem filmu Aline: The Voice of Love (Aline: Moč ljubezni), sicer ne skozi oči Celine Dion, temveč namišljene kanadske pevke Aline Dieu. Film je namreč navdihnila pevkina življenjska zgodba in prikazuje njeno kariero od otroštva do glasbene dive. Na letošnjem festivalu v Cannesu je bil zelo dobro sprejet. Režirala ga je Valerie Lemercier, prikazuje pa različna obdobja pevkinega življenja od otroštva dalje. Čeprav ne sledi verno življenju Celine Dion, pa je pevka v marsičem podobna zvezdnici, med drugim se prav tako kot Celine zaljubi v precej starejšega moškega, v filmu so uporabljene tudi nekatere njene uspešnice.

Čuden humor

Aline: The Voice of Love je bil premierno prikazan v petek v Kanadi. A pri družini Celine Dion ni bil sprejet z velikim odobravanjem. Še več. Njeni bratje in sestre so bili nad tem, kar so lahko videli, zgroženi. Kot je dejala pevkina sestra Claudette, v filmu ne prepozna ne svojega jezika ne svoje družine. Z bratom Michelom sta v oddaji radia v Quebecu še dejala, da je več prizorov šlo na račun čudnega humorja mnogo predaleč, obtožila pa sta tudi režiserko, da je »divje izkrivila podobo njune sestre in družine«. Da pevke ni nikoli srečala v živo, je pa njena oboževalka, je za lokalno kanadsko televizijo povedala režiserka filma. V njem jo je želela prikazati kot prisrčno in zabavno osebo, kakršna je. Upa, da bo nekega dne prepoznala njen namen.

Sestra in brat Celine Dion sta režiserko obtožila, da je divje izkrivila podobo pevke in njihove družine.



Dionova se je rodila v Charlemagnu v Quebecu mami Therese in očetu Adhemarju Dionu kot najmlajša izmed 14 otrok. Njen glas je do solz ganil glasbenega menedžerja Reneja Angelila, ki je vanjo vložil ves svoj denar in financiral njen prvi album La voix du bon Dieu. Rene je bil njen menedžer vse od pevkinega 12. leta, leta 1994 sta se poročila in ostala skupaj vse do njegove smrti 2016.