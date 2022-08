Družina Cambridge: nov dom in nova šola

Družina Cambridge se iz svojega stanovanja z okrog 20 sobami v Kensingtonu seli v dobrih 30 kilometrov oddaljeni Windsor. Tako bodo bližje kraljici Elizabeti II. ter naravi, princ William in njegova žena pa sta se za selitev odločila, da bi svojim trem otrokom omogočila bolj normalno otroštvo in odraščanje v letih, preden njihov oče postane kralj.

V Kensingtonu je družina živela v stanovanju z okrog 20 sobami. FOTO: Mike Hewitt/Getty Images

V Kensingtonu so bili bližje vrvežu londonskega mestnega središča, obdani s finimi restavracijami, trgovinami in drugimi viri zabave, in čeprav je imel njihov dom velik vrt, kjer so se otroci lahko igrali, je bil bolj podoben zlati kletki, medtem ko bodo v Windsorju veliko svobodnejši. Bodo pa vsi trije zaradi selitve morali začeti obiskovati tudi novo šolo.

Kate in William sta jih že vpisala v prestižni Lombrook, približno 11 kilometrov oddaljen od njihovega novega doma, kjer šolnina za eno leto na otroka stane slabih 24.000 evrov. Dobra novica pa je, da je v sklopu šole tudi vrtec in vsi trije otroci bodo tako pod eno streho, medtem ko je do zdaj najmlajši princ Louis vrtec obiskoval nekoliko stran od šole, kamor sta hodila njegova starejša brat in sestra.

Tudi princ George in princesa Charlotte bosta v Lombrooku nedvomno uživala, saj ni zanimiv le program, ki ga zasebna šola ponuja, temveč tudi njena okolica. Na 21 hektarjih, ki obdajajo šolsko stavbo, lahko malčki tekajo in se igrajo, kolikor jih je volja, uživajo lahko celo v igri golfa, v sklopu šole je velik bazen, na posesti gojijo piščance, ovce, zajce in prašiče.

Otroci lahko za dodatne aktivnosti izbirajo med čebelarstvom, kmetovanjem, potapljanjem, smučanjem, gorskim kolesarstvom, baletom, preživetjem v divjini, javnim nastopanjem in množico drugih razburljivih aktivnosti.