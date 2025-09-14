DRUŽINA

Drugačni interesi: Amal Clooney ima sestro, tako se razume z njo

Je znana, uspešna, čudovita in mama štirih otrok.
Fotografija: FOTO: Yara Nardi/Reuters
FOTO: Yara Nardi/Reuters

M. Fl.
14.09.2025 ob 13:25
M. Fl.
Amal Clooney, priznana odvetnica za človekove pravice in žena hollywoodskega igralca Georgea Clooneyja, je tako zaradi svoje kariere kot zaradi povezav z zvezdniškim svetom, pogosto prisotna v medijih, piše graziamagazine.com.

A čeprav je bila že pred poroko z eno največjih filmskih zvezd znana, je znala zasebno življenje večinoma ohraniti zase.

Zato mnogi sploh ne vedo, da ima Amal mlajšo sestro Talo Alamuddin, izjemno uspešno na povsem drugem področju.

Sorojenki imata tesen sestrski odnos, ki ga prežemajo medsebojna podpora, spoštovanje in sodelovanje, tako v zasebnem življenju kot tudi javnosti

Kdo je sestra Amal Clooney?

Tala Alamuddin se je rodila leta 1980, dve leti za Amal. Je hči profesorja poslovnih ved Ramzija Alamuddina  ter Barie Miknas Alamuddin, nekdanje politične novinarke in urednice arabskega časnika Al-Hayat, ki je kasneje ustanovila tudi svojo PR-agencijo.

Zaradi libanonske državljanske vojne se je družina kmalu po Talinem rojstvu preselila v Gerrards Cross v angleškem Buckinghamshiru.

Tako kot njena sestra Amal se je tudi Tala šolala na Ameriški mednarodni univerzi Richmond v Londonu, kjer je leta 1995 diplomirala.

Kariera in modna pot

Že od mladih let jo je privlačila moda, izstopala je s prefinjenim stilom, leta 2017 pa je potem, ko je krajši čas delala kot organizatorka dogodkov v New Yorku, ustanovila lastno modno znamko Totally Tala.

Njene kreacije imajo številne oboževalce, med njimi tudi sestro Amal, ki je na poroki princa Harryja in Meghan Markle leta 2018 nosila torbico sestrine blagovne znamke.

Uspešna kariera in velika družina

Tala se je poročila s poslovnežem Nagijem Hamiyehom, s katerim se je preselila v Singapur. Skupaj imata štiri otroke Mio, dvojčka Jeda in Sari ter še enega otroka, katerega spol in ime ostajata neznana. Zakon se je končal leta 2016.

Kasneje se je poročila z italijanskim podjetnikom Nikom le Talecom, zakon še traja.

Humanitarnost in družbena odgovornost

Tako kot njena mama Baria in sestra Amal je tudi Tala strastna humanitarka. Med drugim je imela leta 2023 ob mednarodnem dnevu žena priložnost spregovoriti na sedežu Združenih narodov v New Yorku.

»V današnjem svetu naj gre za diktatorje, skrajneže ali voditelje, ki hrepenijo po nadzoru, se vedno začne s tem, da zlomijo ženske in jim vzamejo moč. Ko se zlomi ženske, se zlomi družba,« je poudarila v govoru.

Tala svoj vpliv z namenom, da bi živele polno življenje brez omejitev, ki jih postavljajo kultura ali notranja prepričanja, uporablja za podporo ženskam po vsem svetu.

»Moje sanje so, da bi vse ženske lahko živele tako, kot si želijo, brez kulturnih stereotipov in omejujočih prepričanj.

Da bi imele dostop do virov in priložnosti ter podporo za razvoj samozavesti in da bi lahko bile najboljše različice sebe,« je dejala.

Neprijetno presenečenje na obisku pri Clooneyjevih: nenavadno pravilo, ki se ga morajo držati vsi gostje
George in Amal Clooney ne dopuščata izjem.

