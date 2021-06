Dražba Dianinega avta, darila princa Charlesa

Kip bo stal v njej najljubšem delu parka, imenovanem potopljeni vrt. FOTO: Kirsty Wigglesworth/getty Images

Vsak s svojim govorom

60

let bi dopolnila princesa.

Princa William in Harry bosta v parku ob Kensingtonski palači odkrila njen kip.

Na dražbi bo kmalu na voljo osebni avto ford escort, ki ga je pokojni princesikot zaročno darilo podaril princ. Dražbena hiša pričakuje, da bi zanj lahko iztržili dobrih 46.000 evrov, ne nazadnje gre za del zgodovine, še dobri dve desetletji po Dianini smrti pa gredo reči, ki so bile nekoč njene, za med.Forda je vozila dobro leto, preden sta se s Charlesom poročila, pogosto so jo videvali v njem, ko je obiskovala Charlesa na različnih dogodkih in tekmah pola, s prijateljicami obiskovala trgovine in kavarne ter se vozila po opravkih. Avto so nato dva meseca po rojstvu princaprodali in za njim se je izgubila vsaka sled. Do letos. Zdaj se je izkazalo, da je bilo vozilo, ki je še vedno v odličnem stanju, ves ta čas v Veliki Britaniji.Pred 20 leti ga je kupilaiz Hertfordshira, velika občudovalka pokojne princese, zato je zagotovo vedela, da je bil avto nekoč njen, ni pa tega nikoli nikomur povedala. Če jo je kdo vprašal, zakaj ima tako star model avtomobila, je odgovorila, da je nanj navezana, saj da je bil to njen prvi avto.Princesa Diana bi 1. julija praznovala 60. rojstni dan in na ta dan bosta princa William in, ki bo za to priložnost priletel iz Kalifornije, na Dianinem najljubšem mestu v parku ob Kensingtonski palači odkrila njen kip. Celoten predel parka, imenovan Sunken Garden oziroma potopljeni vrt, bo poklon Diani.Okrog kipa bodo vrtnarji zasadili njene najljubše cvetlice, spominčice, bele lilije, bele vrtnice, tulipane, narcise in marjetice. Kip sta brata naročila že leta 2017, ko je minilo 20 let od njene tragične smrti. »Najina mama je mrtva že 20 let in čas je, da se spomnimo, kako velik vpliv je imela na ljudi v Veliki Britaniji in tudi drugod po svetu. Dotaknila se je ogromno življenj in upava, da bo njen kip vsem, ki bodo obiskali Kensingtonsko palačo, pomagal, da se spomnijo ne le nje, ampak tudi njenega življenja in dela,« sta William in Harry takrat zapisala v skupnem sporočilu za javnost.Izdelal ga je na Otoku izjemno poznan kipar, ki je med drugim zaslužen za profil kraljice, ki krasi britanske kovance. Ker se je v letih, odkar sta princa kip naročila in podala skupno izjavo, zgodilo marsikaj, kar je njun odnos močno načelo, na slovesnosti ob odkritju Dianine skulpture menda vztrajata vsak pri svojem govoru. Tistim, ki podrobno spremljajo kraljevo družino, je to vse prej kot všeč, saj želijo, da bi brata vsaj ob spominu na mamo stopila skupaj in za trenutek pozabila na nesoglasja.»Diana si ničesar ni želela bolj, kot da bi bila njena fanta srečna in da bi se razumela. Lahko bi njej na ljubo pozabila na vse, kar se je zgodilo v zadnjih mesecih, in pripravila skupen govor. Resda je imel vsak od njiju z njo drugačen odnos, a nobenega dvoma ni, da sta jo oba imela neskončno rada in jo imata še vedno,« je dejal vir blizu Buckinghamske palače.