Dramatična življenjska zgodba slavne lepotice: imela je milijone, se zabavala v Playboyjevi vili, sedaj živi v šotoru

To ni scenarij za film, temveč resnična zgodba nekdanje glamurozne manekenke danes 42-letna Louise Glover, velikokrat imenovane britanska Carmen Electra, ki je z rdeče preproge padla v boj za golo preživetje.

Louise je bila znana kot ena izmed Playboyjevih zajčic, stara 20 let je osvojila naslov modela leta, krasila številne naslovnice in se zabavala v družbi svetovnih zvezd. A kot pogosto v svetu slave je vse izginilo čez noč.

Težave so se začele kopičiti z napačnimi odločitvami, sodnimi tožbami in nazadnje tudi z duševnimi stiskami. Kariera je padla na mrtvo točko, Louise se je znašla brez prihodkov in brez strehe nad glavo.

Pred pol leta se je tako morala izseliti iz doma in danes, kot sama pravi, živi v šotoru in avtomobilu ter se trudi preživeti dan za dnem.

Louise Glover FOTO: Gofindme

Kljub vsemu je v intervjuju za The Sun povedala, da se svojega novega življenja ne sramuje:

»Še vedno imam sanje. Samo sedaj so drugačne,« pravi.

Njena zgodba je, kot dodaja, opozorilo, pa tudi opomnik, da je življenje nepredvidljivo in da slava ni zagotovilo za srečo.

Ko so žarometi za vedno ugasnili, je Louise padla v vrtinec težav, ki so jo pahnile dobesedno na cesto. V intervjuju, ki je šokiral mnoge, je odkrito priznala:

»Ljudje mislijo, da sem vse izgubila čez noč, a resnica je, da sem se leta sesedala od znotraj.«

Tisto, kar se je začelo kot bleščeča kariera, se je hitro spremenilo v boj z depresijo, pravnimi težavami in finančnim zlomom. In medtem ko so bile njene fotografije nekoč v središču pozornosti, danes išče mir daleč stran od vsega.

Louise res živi v šotoru, a trdi, da prvič v življenju čuti svobodo:

»Nimam veliko, a nisem več suženj podobe, ki sem jo morala ohranjati. Zdaj sem samo jaz.«

Nov začetek?

Čeprav mnogi menijo, da je konec, ko padeš tako nizko, Louise verjame v drugo priložnost.

V želji, da bi ne le preživela, ampak znova zaživela, je osnovala spletno stran na GoFundMe z upanjem, da bo zbrala 9.000 funtov (10.700 evrov) za selitev na bivalno ladjo. V času intervjuja je zbrala 3.371 funtov (4000 evrov):

»Zbiram sredstva za nakup preproste, funkcionalne barke, na kateri bi lahko živela.

Suhega, varnega prostora s streho nad glavo in vrati, ki jih lahko zaklenem. Ni treba, da je razkošna, le da je varna in trdna, in z možnostjo izboljšav, za katere bi sčasoma lahko imela možnost.«

Piše tudi spomine in načrtuje YouTube kanal o življenju po glamurju.

»Želim, da moja zgodba opozori dekleta, ki lovijo bleščečo podobo na instagramu. Vse to lahko izgine, in kaj ti takrat ostane?«

Družabnih omrežij sedaj ne uporablja za hvalisanje, temveč za navdih in da pokaže, da se tudi za najlepšim nasmehom lahko skriva najtežja bitka, povzema Glossy.rs.