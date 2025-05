Drama v Zagrebu: Cecin menedžer kriv, da je podjetnik krvav ležal pred hotelom

V središču Zagreba se je v soboto odvijala prava drama. Saša Mirković, srbski podjetnik, glasbeni producent in menedžer, je krvav ležal pred hotelom Sheraton na Ulici kneza Branimira. Prišlo je do fizičnega obračuna, Mirković pa za napad obtožuje Veliborja Popovića Popa, menedžerja srbske pevke Svetlane Ražnatović – Cece.

Iz policije so sporočili, da je kriminalistična preiskava v teku, neuradno pa je znano, da so Popovića iskali, a ga niso uspeli najti.

Kljub temu je 24sata.hr danes zjutraj stopili v stik s Popovićem, ki je potrdil, da se nahaja približno 10 kilometrov izven Zagreba.

»V redu sem, čakam. Grem dat izjavo, prijavil se bom policiji. Čakam le še odvetnike,« je dejal Popović in ponovil svojo različico dogodka: »Mirković je izstopil iz avtomobila in me napadel. Začel mi je preklinjati otroke, žalil Ceco in Pejovića, mi grozil in napadel. Nič pretresljivega,« je dodal ter še enkrat zatrdil, da se bo kmalu prijavil policiji.

Kontroverzni lastnik in direktor

Saša Mirković, sicer kontroverzni lastnik in direktor Hype produkcije in televizije, je bil v Zagrebu zaradi koncerta Ane Nikolić, Popović pa zaradi koncerta Tee Tairović.

Mirković se je oglasil iz bolnišnice prek TikToka: »Da me ne bi vsi klicali – situacija je naslednja. Izstopil sem iz avtomobila in se odpravil proti hotelu, ko me je nekdo napadel 1,5 metra pred vhodom. Bil je z Boškom Jankovićem in nosila sta neke akreditacije. Napadel me je s hrbta, padel sem, potem pa me je še brcal v glavo. Roke sem si dal pred obraz, da sem se zaščitil. Že prej sem opozarjal, da gredo ti ljudje do poskusa umora – zdaj se je to uresničilo.«

»Dogodek se je zgodil v središču Zagreba pred hotelom Sheraton. Dal sem izjavo zagrebški policiji in upam, da bo napadalec procesiran in aretiran. Tako kot vsi banditi, povezani z njim. Pripravljajo me na operacijo, saj imam roko zlomljeno na treh mestih – ker sem si z njo ščitil glavo.«

»Želim vsem otrokom in ljudem na svetu vse dobro, taki strahopetni napadalci pa naj gredo tja, kamor sodijo, in naj jih nihče več ne izvleče ven. Ne pa da se postavljajo, kako so najmočnejši,« poroča 24sata.hr.