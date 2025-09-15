JELENA KARLEUŠA

Drama v Srbiji! Pevko, ki podpira Vučića morala evakuirati policija, nastal vsesplošen kaos (VIDEO)

Jelena Karleuša v Smederevu zaradi jeznih občanov sploh ni stopila na oder.
Fotografija: Jelena Karleuša v Smederevu zaradi jeznih občanov sploh ni stopila na oder. FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek
Jelena Karleuša v Smederevu zaradi jeznih občanov sploh ni stopila na oder. FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek

M. U.
15.09.2025 ob 18:07
M. U.
15.09.2025 ob 18:07

Koncert razvpite srbske pevke Jelene Karleuše, ki naj bi bil ta konec tedna v okviru prireditve »Smederevska jesen«, je odpadel. To se je zgodilo zaradi nasprotovanja javnosti, navaja Nova.rs.

image_alt
Se je turbofolk pevki dokončno zmešalo? Sama objavila: »Jelena Karleuša poziva k nasilju«

Kot je znano, se je pevka v »vojni« med državljani Srbije in Aleksandrom Vučićem, ki že nekaj časa poteka na ulicah srbskih mest, postavila na stran srbskega predsednika.

Smederevci so se v velikem številu zbrali okoli odra, da bi preprečili njen koncert. Skoraj eno uro so žvižgali in skandirali, zaradi česar je Karleuša na koncu zapustila prireditev, ne da bi sploh stopila na oder. 

Študenti v Srbiji policiji očitajo uporabo nevarnega plina

Novosadski študenti so srbsko policijo v nedeljo obtožili, da je na protivladnih protestih 5. septembra uporabila nevaren plin, kar da dokazuje neodvisna laboratorijska analiza. Policija očitke zavrača, študentom pa očita širjenje dezinformacij v javnosti, poročajo srbski mediji.

image_alt
Madonna podprla študente v Srbiji, srbska pevka vulgarno odgovorila

Po načrtu naj bi se koncert sicer začel ob 22.30, a se Karleuša niti po več kot pol ure ni pojavila na odru. Na kraju dogodka je bila prisotna tudi policija, ki je, sodeč po posnetkih na omrežjih, morala pevko evakuirati. 

 

Več iz te teme:

Jelena Karleuša pevka Srbija Aleksandar Vučić posnetek policija koncert

Janša skočil v zrak: »In tole je organizirala ministrica Katičeva, bo Nataša Pirc Musar kako rekla?« (VIDEO)
Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?
Boris Kobal in Boštjan Meglič - Peška: Najbolj perverzna oblika cenzure je avtocenzura (VIDEO)
