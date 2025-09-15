Drama v Srbiji! Pevko, ki podpira Vučića morala evakuirati policija, nastal vsesplošen kaos (VIDEO)

Koncert razvpite srbske pevke Jelene Karleuše, ki naj bi bil ta konec tedna v okviru prireditve »Smederevska jesen«, je odpadel. To se je zgodilo zaradi nasprotovanja javnosti, navaja Nova.rs.

Kot je znano, se je pevka v »vojni« med državljani Srbije in Aleksandrom Vučićem, ki že nekaj časa poteka na ulicah srbskih mest, postavila na stran srbskega predsednika.

Smederevci so se v velikem številu zbrali okoli odra, da bi preprečili njen koncert. Skoraj eno uro so žvižgali in skandirali, zaradi česar je Karleuša na koncu zapustila prireditev, ne da bi sploh stopila na oder.

Po načrtu naj bi se koncert sicer začel ob 22.30, a se Karleuša niti po več kot pol ure ni pojavila na odru. Na kraju dogodka je bila prisotna tudi policija, ki je, sodeč po posnetkih na omrežjih, morala pevko evakuirati.