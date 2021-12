Drama v šovu, kot je ne pomnimo: napadla ga je med spanjem (VIDEO 18+)

Ta teden je šov Zadruga 5, v katerem sodeluje tudi Slovenka Denise Dame, zaznamovala prava drama. Zloglasna tekmovalka Miljana Kulić je krvavo obračunala z nekdanjim fantom Lazarjem Čolićem. Medtem ko je spal, ga je pretepla s salonarjem in mu razbila glavo.

Miljana se je razjezila in odšla v garderobo, kjer je vzela čevelj. Nato se je odpravila v spalnico do postelje, kjer je spal Čolić. Začela ga je pretepati s čevljem in ga hudo poškodovala. Nič hudega sluteč moški se je začel braniti, posredovati pa so morali celo varnostniki.

Tekmovalka bo izbruh nasilja drago plačala, saj je morala šov zapustiti. Televizija Pink pa je zaradi kršitve pogodbe napovedala tudi tožbo, predvidoma bo morala plačati 50 tisoč evrov kazni.

Miljana pa je v dneh pred izključitvijo močno razburila tudi Denise Dame. Med drugim ji je brskala po njenih osebnih stvareh, kar je Slovenko pripeljalo do živčnega zloma.