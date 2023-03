Drama v Monaku: radikalna odločitev princa Alberta, ki bo močno vplivala na življenje princese Charlene

Imate tudi vi težave s toplo vodo?

Predstavljajte si, da namiljeni stojite pod tušem in ugotovite, da so družinski člani pred vami porabili vso toplo vodo. Situacija, ki vam je nihče ne zavida. Ja, topla voda je danes samoumevna. Odpremo pipo in iz nje v hipu priteče vroča voda.