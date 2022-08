Drama na poletu: Angelino je stresal in grabil za lase

Pred šestimi leti je kot strela z jasnega odjeknila ločitev Brada Pitta in Angeline Jolie, le par dni pozneje pa se je zvezdnik zaradi anonimnega namiga, češ da se je na poletu med Francijo in ZDA, po katerem je Angelina vložila ločitveni zahtevek, pijan spravil na enega od njunih otrok, znašel sredi preiskave socialne službe in celo FBI. Brad je obtožbe zlorabe zanikal, še v tistem mesecu je preiskavo zaprla tudi FBI, socialna služba pa je sklenila, da ni nikakršnih dokazov o morebitni zlorabi.

Z letala sta se oba izkrcala neurejena in z vidnimi poškodbami. FOTO: Press Release

A s tem se je večletna borba bivših zakoncev za skrbništvo komaj začela in se še do danes ni razpletla. Nov zagon je dobila letošnjo pomlad, ko je menda Joliejeva kot anonimna tožnica po sodni poti zahtevala od FBI, da ji izroči podatke glede njihove preiskave družinskega nasilja, ki se je zgodila pred več leti na zasebnem letalu. Izseki tega preiskovalnega poročila so zdaj pricurljali v javnost in, četudi okrnjeno, razgalili dramatične podrobnosti incidenta, ki je končal enega najbolj znanih hollywoodskih zakonov.

Daviteljski prijem

Leta 2016, ko je počilo med do takrat zlatima zaljubljencema, se je govorilo, da je Brad na zasebnem družinskem poletu nad sinom Maddoxom povzdignil glas, šušljalo se je celo o klofuti, zdaj pa se zdi, da je bil incident precej bolj nasilen. Sodeč po zapisniku preiskave FBI je Angelina zaupala preiskovalcem, da je Brad med poletom spil več stekleničk alkohola, na eni točki naj bi po njej polil pivo, z razlitim rdečim vinom naj bi na letalu naredil za 25 tisočakov škode.

Po pristanku na ameriških tleh je bilo pravljičnega zakona konec. FOTO: Jul-kmm/x17online.com

A to je bil šele začetek in bi mu morda lahko pogledala skozi prste. Toda sledilo je nasilje, ki ga je iz Brada sprostil alkohol. Po Angelinini pripovedi, črno na belem natisnjeni na preiskovalnih polah, naj bi Brad nanjo kričal, jo grabil za lase in jo stresal, grobo naj bi jo porinil ob steno stranišča in v slepem besu večkrat s pestjo udaril v strop. Zvezdnikovo agresivno vedenje je nagnalo strah v kosti njunim šestim otrokom – ti so bili takrat stari med osem in 15 leti –, a eden izmed njih, domnevno Maddox, vsega vseeno ni mogel le nemo opazovati. Proti očetu je siknil, da je kreten, to pa je Bradovo razgreto kri le še dodatno vnelo. Planil je proti najstniku, v Angelininih očeh kot bi se pripravljal na napad, česar pa zaščitniška mati ni mogla dopustiti.

Kot levinja se je pognala proti možu in ga zagrabila okoli vratu. A se je je Brad le grobo otresel, trdo je priletela na sedež in si ob tem poškodovala komolec in hrbet. Sodeč po zapisniku je Joliejeva z letala izstopila tudi z ožganino na desni roki, kot bi jo povzročilo drgnjenje preproge, brez prask je ni odnesel niti Brad. »To sem mu morda naredila jaz, čeprav mislim, da ga nisem toliko praskala kot držala v daviteljskem prijemu,« igralka ni skrivala. Prav dejstvo, da sta oba nosila vidne in boleče posledice spora, je otežilo delo preiskovalcem, zaradi tega je menda tudi Joliejeva omahovala, ali naj vloži tožbo. In je raje ni.

Strah me je bilo. Počutila sem se kot talka na letalu.

Do hude krvi naj bi prišlo kakšno uro in pol po vzletu. Med besnenjem in rohnenjem naj bi Pitt očital ženi, da uničuje družino, gnev pa je zlil tudi po enem od njunih otrok, češ da ga spominja na najstnika s šole Columbine (ta opazka naj bi letela na masaker na srednji šoli Columbine, ko sta dva srednješolca ustrelila 12 otrok in učitelja – op. p.). »Bilo me je strah, počutila sem se kot talka na letalu,« je svoja občutja povzela Joliejeva in dodala, da se je Brad pred njenimi očmi spremenil v pošast. »Zamrznila sem, nisem vedela, kaj storiti.« Šok naj bi na mesto prikoval tudi njunih šest otrok.

Usodni polet je spremenil vse in poprej ljubezensko pravljico spremenil v nočno moro. A se ta po pristanku na ameriških tleh še ni končala. Ko se je Angie namreč želela prijaviti v hotel in je Bradu poskušala pojasniti, da otroci potrebujejo počitek, naj bi se temu spet snelo. »Ne boš mi vzela mojih prekletih otrok!« naj bi se drl. To je bilo 14. septembra 2016. Pet dni pozneje je Angelina vložila ločitvene papirje, na katerih je kot datum razhoda in konca zakona navedla 15. september.