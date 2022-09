Drama na kraljičinem pogrebu: nepojasnjeni odhod dveh princes

Princesa Beatrice in njena sestra princesa Eugenia sta med ožjimi družinskimi člani preminule kraljice in sta se z ostalimi sorodniki poslovili od babice.

Obreda sta se udeležili v spremstvu soprogov Edoarda Mapellija Mozzija in Jacka Brooksbanka.

V opatiji Westminster sta tako sedeli med drugimi kronanimi glavami ter povzročili nemalo zmede.

Prisotni so namreč opazili, da sta sestri opatijo zapustili pred ostalimi in preden so iz nje odnesli krsto. Njuna mama Sarah Ferguson je prav tako vstala s stola, a jima nato ni sledila, temveč se je usedla nazaj.

Nadaljujte branje na mična.si.