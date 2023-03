Drama brez primere: bivša od Tigerja Woodsa zahteva 30 milijonov

Teniški as Tiger Woods in njegovo bivše dekle Erica Herman polnita strani rumenih medijev. Hermanova je proti Woodsu decembra vložila tožbo in zahtevala trideset milijonov dolarjev, ker jo je vrgel iz svojega doma, čeprav naj bi ji ustno zagotovil, da lahko tam živi še pet let. V ponedeljek pa je proti njemu vložila še pritožbo, v kateri je zahtevala izstop iz pogodbe o nerazkrivanju podatkov v primeru spolnega napada.

Ameriški People navaja, da je Hermanova besna zaradi načina, kako je Woods končal zvezo z njo in da je pripravljena na dolg boj. V tožbi trdi, da jo je po razhodu na zvit in prebrisan način vrgel iz svojega doma. Misleč, da gre na potovanje, je spakirala kovčke, Woodsovi uslužbenci so jo odpeljali na letališče in jo dobesedno zaklenili iz njegovega doma.

Hermanova od golfista zdaj zahteva trideset milijonov. Prepričana je, da bi toliko znašala petletna najemnina v njegovi nepremični in da je do tega denarja upravičena, saj mu je v težkih trenutkih stala ob strani. Viri navajajo, je med njima šlo vse navzdol po njegovi rehabilitaciji, saj naj bi Woodsu veliko frustracij povzročale predvsem poškodbe, ki so pustile številne posledice in mu otežujejo igranje golfa.

Dodajajo še, da je bila Hermanova bolj resna in pripravljena na dolgotrajno zvezo kot Woods in da zato meni, da je zvestoba, ko je bila ob njem v najtežjih trenutkih, nekaj vredna. Dobro obveščeni viri še pravijo, da je bila njuna zveza nestabilna in Woods nemiren že pred nesrečo. Vse skupaj pa je propadlo, ko si je opomogel.

Vir blizu golfista je novinarjem povedal, da je bila Hermanova drugačna od njegovih bivših deklet. »V zvezi mu je bilo udobno. Najprej je delala zanj, je zelo bistra. A to ni bilo dovolj, da bi zdržal vse pritiske in zaplete, ki so se pojavili v njegovi športni karieri.«

Woods in Hermanova sta bila v dolgotrajni zvezi, tako profesionalni kot tudi zasebno. Tožba, ki jo je vložila, pa naj bi ga pošteno razjezila. Kaj vse bo na sodišču še prišlo na dan, pa lahko le ugibamo.