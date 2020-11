Dragocenosti na dražbi

Najdražji kos je diamantni prstan, ki je bil pred 14 leti prodan za 150.000 evrov, zdaj pa je izklicna cena zanj kar dober milijon.

Dragocenosti pokojne princese, sestre britanske kraljice, so znova na prodaj. Ko je kar 800 kosov nakita in drugih reči nedolgo po njeni smrti na dražbi ponudil njen sin, da bi z izkupičkom poplačal davek na dediščino, ki je znašal vrtoglave tri milijone evrov, je to razburilo ne le člane kraljeve družine, temveč tudi mnoge Britance, ki se jim je poteza zdela povsem nespoštljiva.Kar 50 jih je kupil zasebni zbiratelj, zdaj pa se je tudi on odločil, da jih proda, in sicer po precej višji ceni. Med predmeti, ki so se znašli na tokratni spletni dražbi, je denimo diamantni prstan, postelja, ki je nekoč pripadala kraljičinim starim staršem, in zapestna ura prestižne znamke Cartier. Izklicna cena za posteljo je 180.000 evrov, za uro pa 130 tisočakov.Najdražji kos je prav omenjeni prstan, ki je bil pred 14 leti prodan za 150.000 evrov, zdaj pa je izklicna cena zanj kar dober milijon. Sedanji lastnik princesinih reči, ki ne želi, da se njegova identiteta razkrije, se je odločil, da organizira dražbo, ker je prepričan, da je zdaj pravi čas za prodajo zbirke, predvsem zaradi velike priljubljenosti serije Krona, ki prikazuje življenje britanske kraljeve družine, ravno te dni pa na male zaslone prihaja nova sezona.»Serijo gledajo vsi, vsaj vsi, ki jih poznam. Zato je zdaj odličen čas za prodajo. Mar ne bi bilo fino, če bi nekdo na zabavi opazil tvoj prstan, ti pa bi lahko rekel, da je nekoč pripadal princesi Margaret? Osebno sicer menim, da te reči nikoli ne bi smele biti prodane, a princesin sin se je odločil drugače, s tem nimam nič, jaz samo iščem priložnosti in zdaj se je pokazala priložnost za zaslužek. Ter za ljudi, da imajo doma del zgodovine,« je za britanski časnik povedal organizator dražbe.