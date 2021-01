Dovolj ima, slavna starleta se poslavlja

»Končno sem svobodna,« je na instagramu zapisala igralka serije Obalna straža in starleta, ki je dolga leta burila duhove s svojim vedenjem in odločitvami.S torkovo objavo se je zadnjič oglasila na družbenem omrežju. Sporočila je, da ne bo več uporabljala facebooka, instagrama in twitterja. »Vsem nam želijo nadzorovati možgane. Družbena omrežja me nikoli niso zanimala, zdaj pa se končno počutim svobodno, predala sem se naravi in branju. Hvala za ljubezen,« je še pojasnila.