Douglas spregovoril o upokojitvi: ne bo več igral, razen če se »ne bo zgodilo kaj posebnega«

Dvakratni oskarjevec Michael Douglas najverjetneje končuje kariero v sedmi umetnosti, saj, kot pravi, nima izrazitih teženj po vrnitvi v kolesje filmske industrije. Osemdesetletni ameriški filmski igralec in producent pravi, da je šest desetletij trdo delal, o svojem poslav­ljanju je spregovoril na filmskem festivalu v Karlovih Varih.

Na mednarodnem filmskem festivalu ob petdesetletnici prelomnega filma Let nad kukavičjim gnezdom, ki ga je Douglas koproduciral in zanj tudi prejel oskarja, je povedal, da ne bo več igral, razen če se »ne bo zgodilo kaj posebnega«. Njegova zadnja vloga je bila vloga Benjamina Franklina v seriji Franklin na pretočni platformi Apple TV+, ki je bila posneta leta 2022 in predvajana lani.

Predvajali so restavrirano različico Leta nad kukavičjim gnezdom.

Ob projekciji restavrirane različice Leta nad kukavičjim gnezdom režiserja Miloša Formana se je Douglas zahvalil očetu, pokojni legendi Kirku Douglasu. »Dolgo se je trudil, da bi (po istoimenskem romanu Kena Keseyja in igri Dala Wassermana) posneli film, a mu ni uspelo. Bil je tik pred tem, da bo pravice prodal naprej, a sem vskočil in ga prepričal, naj tega ne naredi.« Let nad kukavičjim gnezdom je do današnjega dne eden od treh filmov, ki so dobili vseh pet glavnih oskarjev: za najboljši film, igralca, igralko, režijo in scenarij.

Od leta 2000 je poročen s Catherine Zeta-Jones. FOTO: Patrick Baz/AFP

Michael Douglas je poleg tega v karieri med drugim prejel še oskarja za glavno moško vlogo v filmu Wall Street (1987), pet zlatih globusov, emmyja, nagrado Cecila B. DeMilla in nagrado Ameriškega filmskega inštituta za življenjsko delo. Med njegovimi najvidnejšimi filmi bi lahko omenili še Kitajski sindrom (1979), Lov za zelenim diamantom (1984), Nilski dragulj (1985), Usodna privlačnost (1987), Vojna zakoncev Rose (1989), Prvinski nagon (1992), Prosti pad (1993), Ameriški predsednik (1995), Igra (1997), Preprodajalci (2000), Zlati fantje (2000) in Osamljeni mož (2009).

Legendarna oče in sin FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Leta 2010 je prestal kemoterapijo in obsevanje zaradi raka na grlu v četrti fazi. V Karlovih Varih je dejal, da je imel srečo, da se je izognil operaciji, ki »bi pomenila, da ne bi mogel govoriti in bi mi odstranili del čeljusti«. To bi ga kot igralca zelo omejevalo, je pripomnil.

Douglas je bil aktiven tudi na humanitarnem in političnem področju. Je član upravnega odbora nevladne organizacije Nuclear Threat Initiative (NTI), ki se zavzema za omejitev širjenja jedrskega, biološkega in kemičnega orožja, častni član upravnega odbora protivojne fundacije Ploughshares Fund, leta 1998 pa je bil imenovan za glasnika miru Združenih narodov. Od leta 2000 je poročen z igralko Catherine Zeta-Jones, s katero ima dva otroka; še enega pa ima iz prejšnjega zakona z Diandro Luker.

Kot brezkompromisni poslovnež Gordon Gekko v Wall Streetu FOTO: 20th Century Fox