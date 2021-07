Dopisovalec je v resnici princ

Mladenka si niti v sanjah ni upala predstavljati tako srečnega konca. FOTO: Instagram

V življenju sem bil že prevečkrat razočaran, zato ne maram hiteti in strah me je, da bi me ženske le izkoristile, če bi jim povedal, kdo sem v resnici.

Enaindvajsetletna Britanka je na družabnem omrežju spoznala fanta, ki se ji je zdel čudovit, krasno sta se ujela, a po enem letu sms-sporočil, elektronske pošte in klicev ji ni in ni hotel izpolniti želje, da bi se pogovorila tudi prek videoklica ali se dobila v živo.je bilo to seveda zelo sumljivo, saj ni malo zgodb žensk, ki so na spletu naletele na nepridiprave, ki so se predstavljali za nekoga, v resnici pa so bili nekdo povsem drug. Ko se je moški, ki ga je poznala kot, predolgo izogibal videopogovorom, je enako začela sumiti tudi sama. Njena prijateljica se je zato obrnila na producente britanske oddaje, kjer iščejo in razkrivajo tovrstne lažnivce, in uspelo jim je izslediti tudi Thea.Sprva je študentka oblikovanja doživela šok, ko so ji povedali, da fant, v katerega se je zaljubila do ušes, res ni oseba, za katero se je izdajal. A sledil je nov šok, tokrat prijetnejši. Theo je namreč nigerijski princ, a ni želel, da bi dekle to vedelo, saj se je tudi sam zaljubil vanjo in strah ga je bilo, da bi se prestrašila njegovega položaja ali pa ga želela izkoristiti.»Približno eno leto sva si pisala in govorila po telefonu, zelo je pozoren in ni bilo dneva v vsem tem času, da mi ne bi zjutraj poslal sporočila za dobro jutro in zvečer za lahko noč. Kliče me njegova princeska, in to se mi zdi strašansko ljubko, ni se mi sanjalo, da misli dobesedno,« je v smehu povedala Esther, ki meni, da bi Theo lahko bil tisti pravi.Dodaten plus je dejstvo, da njegova družina izhaja iz istega nigerijskega plemena kot njena, in enako kot Esther tudi on živi v Veliki Britaniji. »V Nigeriji je 200 milijonov prebivalcev. Sami izračunajte, kakšne so možnosti, da naletiš na nekoga iz istega plemena, kot si sam, pa da je po vrhu še postaven. In princ,« Esther še vedno ne more verjeti sreči, ki jo je doletela, ko se je že skoraj sprijaznila, da je bila ogoljufana. »V življenju sem bil že prevečkrat razočaran, zato ne maram hiteti in strah me je, da bi me ženske le izkoristile, če bi jim povedal, kdo sem v resnici,« pa je pozneje pojasnil Theo ter dodal, da namerava s svojo drago zvezo tudi uradno potrditi.