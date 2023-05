Dopisnik RTV-ja Boštjan Anžin delil posnetke iz Beograda, ob katerih boste obnemeli (FOTO, VIDEO)

Dopisnik RTV Slovenija iz Beograda Boštjan Anžin je na facebooku delil fotografije nastajajočega dvorca v elitnem predelu Beograda - na Dedinju, ki je v lasti latnika Pinka Željka Mitrovića. Ta je v zadnjih desetletij na račun resničnostnih šovov, ki se predvajajo na njegovi televiziji 24 ur na dan, sedem dni na teden, postal medijski mogotec in vplivni Srb.

Pri nepremičnini, ko jo gradi, gre za tako ogromen objekt, da se mnogi sploh ne spomnijo, kdaj se je kaj podobnega v Srbiji sploh gradilo.

»Kako velik bo ta grad, pa najbolje pričajo dih jemajoče fotografije. Ker so se na omrežjih pojavile fotografije končnega projekta, ki prikazujejo, kako bo veličastna vila videti od zunaj, se daje vtis, da bo lastnik 'rožnatega' imperija Željko Mitrović postal tudi lastnik razkošja brez primere, ki ga redkokdaj v regiji in Srbiji,« piše Anžin, ki je tudi dodal fotografije.

Lastnika televizije Pink Željko Mitrović in njegova žena Milica sta z gradnjo dvorca na Dedinju angažirala celo ekipo strokovnjakov. Gre za »arhitekturni čudež«, pravita lastnika tega »družinskega gradu«.

Vrednost nepremičnine, kjer bo živela družina Mitrović, je ocenjena na več milijonov evrov, Mitrović pa je svoj dom poimenoval »tempelj«.

Željko Mitrović. FOTO: Nn Press Release

2019 je na lokaciji, kjer bo zdaj stala nova hiša, kupil zemljišče s tremi hišami za 4,5 milijona evrov in takrat je veljalo, da je kupil najdražjo nepremičnino v Beogradu. »Predhodni lastnik je bil Stanko Cane Subotić, kontroverzni poslovnež, ki se mu je sodilo za tihotapstvo s cigaretami v devetdesetih letih. Po desetletju trajajočem sodnem postopku, je bil nepravnomočno oprošen, kar se je zgodilo kmalu po prihodu SNS na oblast,« piše Nova.rs.

Da je bil ravno Mitrović kupec tega ogromnega zemljišča, javnosti ni pretirano presenetilo, čeprav že leta »uživa sloves vodilnega davčnega dolžnika v državi, katerega televizijski imperij živi od reprogramiranja dolgov, posojil, pa tudi denarja iz republiškega proračuna, torej iz žepov državljanov,« pišejo srbski mediji.

Anžin je dodal tudi videoposnetek, ki se te dni deli na twitterju in »na katerem se lepo vidi, kako vse vile v okolici - na drugi strani Užiške ulice je bil nekoč Kardelj, v drugo smer Milošević ... - izgledajo prav pritlikave,« je zapisal slovenski dopisnik iz Beograda in dodal, da bo »'družinska verzija' nečesa med Belo hišo in srbsko skupščino. Seveda z bazeni, fitnesom, koncertno in kino dvorano, najbrž bo kje tudi prostor, da pristane helikopter.«