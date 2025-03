Donatella Versace se je tako spreminjala skozi leta: poglejte jo zdaj (FOTO)

Donatella Versace je zaradi svojega videza pogosto pristala na naslovnicah rumenih revij. Zdaj je slavna oblikovalka sporočila, da po skoraj 30 letih sestopa z mesta kreativne direktorice italijanske modne hiše Versace, a bo postala glavna ambasadorka te znamke.

Donatella Versace je nekoč na svojih družbenih omrežjih objavila fotografijo s premiere muzikala The Devil Wears Prada v Londonu in mnoge zmedla s svojim videzom. Številni so ji v komentarjih pisali, da izgleda odlično ter da je »končno našla dobrega plastičnega kirurga«.

Nato pa so se pojavile fotografije s premiere, na katerih italijanska oblikovalka pozira na rdeči preprogi. Mnogi so opazili, da si je videz precej uredila s photoshopom.

Takrat je pritegnila pozornost s svojo glamurozno obleko – nosila je izrazito bleščečo obleko in visoke škornje s peto.

Donatella se je skozi leta podvrgla številnim estetskim posegom, njen obraz pa je skoraj neprepoznaven. Operacijam se je prepustila v 90. letih, po smrti svojega brata, in priznala, da redno uporablja botoks.

Njen videz se je skozi leta drastično spreminjal, zaradi česar jo mnogi kritizirajo zaradi pretiranih plastičnih operacij.

Poglejte, kako se je spreminjala:

Jennifer Lopez and Donatella Versace leta 2019. FOTO: REUTERS/Alessandro Garofalo/

Donatella Versace marca 2025. FOTO: Jeenah Moon Reuters

Donatella Versace leta 2020. FOTO: Danny Moloshok Reuters

Donatella Versace leta 2010. FOTO: Alessandro Garofalo Reuters Pictures

Leta 1996. FOTO: Reuters Pictures

Donatella Versace FOTO: Getty Images

Leta 2018.FOTO: Stefano Rellandini Reuters