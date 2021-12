Donald Trump v ekskluzivnem intervjuju: Meghan Harryja izkorišča, še žal mu bo

Najbolj znani slovenski zet, nekdanji predsednik ZDA Donald Trump, je v ekskluzivnem intervjuju z nekdanjim voditeljem Ukipa Nigelom Farageem za GB News povedal, kaj si v resnici misli o ženi princa Harryja, igralki Meghan Markle. Obtožil jo je, da je žaljiva do kraljice, ki da je čudovita ženska in hkrati zgodovinska osebnost. Pravi, da je do nje nespoštljiva, da je kriva, da se Harry ne razume več s svojo družino, in da so dejanja zadnjih sedmih let, ki sta si jih privoščila s Harryjem, monarhiji zadala veliko gorja.

Trump je prepričan, da Meghan manipulira s Harryjem. »Nisem njen oboževalec. Nikoli nisem bil. Mislim, da je strašno izkoriščen in da bo nekega dne to obžaloval. Po mojem je to tudi uničilo njegov odnos z družino in močno prizadelo kraljico.« Sicer pa se Trump ni prvič obregnil ob Meghan. V začetku leta, ko se je govorilo, da jo je začela zanimati politika in da bo z demokrati leta 2024 šla na volitve je dejal: »Upam, da se bo to zgodilo, ker bom imel potem še več zagona.« S tem je tudi namignil, da bi se lahko leta 2024 znova potegoval za predsedniški mandat. Lani, ko so ju povezovali s predsedniško kampanjo Joeja Bidna, je Trump Harryju zaželel srečo, rekoč, da jo bo ob Meghan potreboval.