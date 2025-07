Donald Trump se je ujel v lastno zaroto

Težave ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi škandala v povezavi s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom se nadaljujejo. Wall Street Journal je poročal, da je pravosodno ministrstvo ZDA Trumpa maja letos obvestilo, da je omenjen v dosjejih pokojnega finančnika.

Trumpov predstavnik Steven Cheung je navedbe označil za še eno lažno zgodbo časnika, ki ga Trump že toži. Časnik je namreč razkril, da sta si bila dolga leta zelo blizu, kar je pred tem zanikal. Za 50. rojstni dan naj bi Epsteinu poslal čestitko z risbo gole ženske s podpisom Donald na mestu sramnih dlak. Pismo se zaključi z besedami: »Vse najboljše – in naj bo vsak dan še ena čudovita skrivnost.«

Trump je podpornikom med kampanjo obljubljal, da bo objavil vse dosjeje o Epsteinu, ki je leta 2019 v priporu storil samomor. Pravosodna ministrica Pam Bondi je še februarja trdila, da ima na mizi dosjeje in seznam Epsteinovih soudeležencev pri spolnem izkoriščanju mladoletnic, vlada pa je ta mesec nato zatrdila, da seznama ni. To je razburilo Trumpovo gibanje Maga in sprožilo spore znotraj vlade.

Mnogi dvomijo

Navedba v dosjejih sicer še ne pomeni, da je Trump česa kriv, vendar pa zanikanje in pomanjkanje resnega odziva še naprej pogrevata najodmevnejši škandal, ki je doletel Trumpa. Tega poskuša neuspešno pomiriti s preusmerjanjem pozornosti na svoje politične nasprotnike. Gibanje Maga, ki ga je v preteklosti sam podpihoval s širjenjem zarot, pa zahteva odgovore. Trump zdaj sicer trdi, da v ozadju ni ničesar in da gre za dolgočasno zgodbo.

Privržence so poskušali zadovoljiti tudi z objavo videoposnetka nadzorne kamere, ki naj bi snemala zunanjost Epsteinove celice – mnogi namreč dvomijo, da si je sam vzel življenje – kar pa le še podpihuje zaroto. Izkazalo se je namreč, da manjka najmanj ena, če ne več minut posnetka, prav tako dvomljivcev ne prepriča, da gre res za pravo celico.