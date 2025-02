Donald Trump proti ženi Melanii in hčerki Ivanki?

Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump si prizadeva razpustiti Zvezno agencijo za mednarodni razvoj (United States Agency for International Development USAID), kajti trdi, da gre za ogromno prevaro in da financira smešne projekte, pišeta Mail Online in Hindustan Times.

Gre za agencijo, ki sta jo med njegovim prvim mandatom podpirali tako njegova žena Melania kot hči Ivanka Trump, čeprav je njegova administracija že tedaj znižala sredstva zanjo.

Kaj je povedala Melania?

Med turnejo po štirih afriških državah leta 2018 je Melania programe USAID označila za uspešne in dejala: »Ni nam, vseeno in želimo pokazati svetu, da nam je mar. Sodelujem ter delam z USAID.«

Ob drugi priložnosti med isto turnejo je v okviru svoje iniciative BeBest in prav tako v sodelovanju z USAID otrokom razdeljevala torbice in druge šolske potrebščine.

V ekskluzivnem intervjuju za ABC News je pojasnila: »Res je ganljivo ... Vesela sem, da sem tukaj, da osebno vidim, kaj ti otroci doživljajo in vidim, da jih USAID izobražuje na pravi način.«

»Dobro je bila seznanjena, osebno je bila angažirana in navdušena nad tesnim sodelovanjem z lokalno vlado v Egiptu,« se je za ABC News obiska sedanje in tedanje prve dame ZDA spominjal nekdanji uradnik agencije USAID.

Uradnik, ki ni želel biti imenovan, je dejal, da si je težko predstavljati posledice Trumpove namere po razpustitvi agencije.

Podpornica tudi Ivanka

Med Trumpovim prvim mandatom je bil leta 2019 podpisan memorandum o ustanovitvi Iniciative za globalni razvoj in blaginjo žensk.

Šlo je za sklad v višini 48 milijonov dolarjev, ki naj bi ga USAID razdelila z namenom zagotavljanja enakopravnosti žensk iz sveta v razvoju. Prav Ivanka Trump, takratna višja svetovalka predsedniške administracije, je vodila to iniciativo.

»Obstaja razlog, da je predsednik danes to podpisal kot memorandum o nacionalni varnosti ... V interesih nacionalne varnosti je ženskam dati moč,« je leta 2019 Ivanka povedala medijem.

V Etiopiji se je istega leta srečala z ženskimi podjetnicami in predstavniki oblasti ter obiskala tekstilno tovarno, ki jo podpira ameriška razvojna pomoč. Cilj obiska je bil spodbujanje ekonomske vključenosti žensk in krepitev njihove vloge v gospodarstvu.

Kaj z agencijo Trump?

Trump je nedavno izdal odlok, po katerem naj bi več kot 2000 zaposlenih v tej agenciji odšlo na plačani dopust, vendar je sodišče nekaj ur pred začetkom veljave odloka to odločitev razveljavilo.

Le nekaj ur po prevzemu predsedniške funkcije 20. januarja je podpisal odlok, s katerim je ustavil vso pomoč tujini, dokler ne ta ne bo preverjena in usklajena z njegovo politiko, ki jo vodi pod sloganom Najprej Amerika.

»Agencijo USAID vodijo radikalni fanatiki ... Kakor koli že, povsod je prisotna nepojmljiva korupcija. Zaprite to!« je Trump objavil na družbenih omrežjih.

Trumpova odločitev o zaprtju agencije USAID je med drugim posledica njegove obljube, da bo zmanjšal vladne izdatke. Združene države Amerike so leta 2023 porabile 66 milijard evrov za mednarodno pomoč, proračun agencije je po vladnih podatkih, predstavljal približno polovico tega zneska.

Trump je tudi nedavno objavil seznam projektov omenjene agencije, ki jih je označil za "smeti in zlorabe", med njimi sta bili tudi tudi 1,4 milijona evrov visoka donacija za LGBTQ skupini v Srbiji in 2,4 milijona evrov pomoči za električna vozila v Vietnamu.