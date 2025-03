Donald Trump prelomil ženi Melanii dano obljubo

78-letni predsednik Združenih držav Amerike je napovedal novo poglavje ministrstva za pravosodje.

Vendar pa je v govoru, kjer je napovedal spremembe, prelomil obljubo, ki jo je že pred leti dal svoji ženi Melanii Trump.

»Z vseh štirih strani smo že vrsto let obdani s korupcijo, oboroževanjem in se podrejamo nasilnim kriminalcem. Obnavljamo pošteno in nepristransko pravico pred zakonom,« je povedal ameriški predsednik, ki ga je pod predhodnikovo administracijo preiskovalo omenjeno ministrstvo.

Pri tem je uporabil nekaj kletvic:

»Svoji ženi sem obljubil, da nikoli ne bom uporabljal grdih besed, ampak primer proti meni je bil sranje,« je dejal in zatrdili, da so bili prej na čelu ministrstva, ki mu je napovedal spremembe slabi ljudje:

»V zadnjih letih je skorumpirana skupina radikalnežev znotraj vrst ameriške vlade uničila zaupanje in ugled, ki so ju prej gradile generacije, vendar je huliganom na koncu spodletelo in zmagala je resnica. Zmagale so svoboda, pravica in demokracija, predvsem pa je zmagal ameriški narod.«

FOTO: Tom Brenner/Reuters

Kaj je na prelomljeno obljubo moža porekla Melania, ni znano, piše MailOnline.