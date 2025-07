Donald Trump ga je prevaral: nove podrobnosti iz odnosa ameriškega predsednika in Jeffreyja Epsteina

Ameriški novinar in kolumnist Michael Wolff, ki je napisal štiri knjige o Donaldu Trumpu, je razkril nove podrobnosti prijateljstva med ameriškim predsednikom in razvpitim Jeffreyjem Epsteinom.

Mnogi menijo, da se je njuno prijateljstvo začelo leta 1992 v Mar-a-Lagu, Trumpovem priljubljenem domu in zasebnem klubu na Floridi, poroča Daily Mail.

Danes ameriški predsednik zanika, da bi bil z Epsteinom blizu ali da bi imel kakršnokoli vlogo pri njegovih zločinih.

Preteklost, ki se ne da izbrisati

Čeprav Trump dandanes zanika kakršno koli tesno povezavo z Epsteinom, je v preteklosti večkrat potrdil njuno prijateljstvo.

»Jeffa poznam že 15 let. Je odličen fant. Zelo zabaven je v družbi. Pravijo celo, da ima skoraj tako močno kot jaz, rad lepa dekleta, in mnoga med njimi so mlada. Ni dvoma, Jeffrey uživa v družabnem življenju,« je leta 2002 izjavil za revijo New York Times.

V intervjuju za Sky News je Trumpov biograf Michael Wolff povedal, da sta bila Epstein in Trump najbližja med letoma 1989 in 2004.

»Ni presenetljivo, da sta bila blizu. Verjetno sta se dojemala kot staromodna samca. Trump je bil občasno poročen, občasno ne in tudi ko je bil, se ni zdelo, da bi ga to preveč oviralo,« je dejal Wolff.

Konec prijateljstva zaradi hiše

Po njegovih besedah je prijateljstvo zaradi dražbe luksuzne nepremičnine v Palm Beachu, razpadlo leta 2004.

Epstein je bil prepričan, da je ponudil največ: 36 milijonov dolarjev (33 milijonov evrov) in je celo s seboj vzel Trumpa, da bi mu svetoval glede prenove bazena.

»Toda njegov prijatelj Donald ga je prevaral, ponudil 40 milijonov dolarjev (36,8 milijona evrov) in mu tako speljal hišo,« je pojasnil Wolff, ki je do danes napisal štiri knjige o Trumpu.

Zanikanje in zavajanje

Wolff, ki trdi, da je bil zadnja oseba, s katero je Epstein govoril pred smrtjo, poudarja, da Trump na obtožbe o njunem odnosu odgovarja z zanikanjem in ustvarjanjem zmede.

»Najglasnejše zahteve po preglednosti prihajajo prav iz njegovega tabora,« pravi Wolff in pri tem meri na razklanost znotraj gibanja MAGA (Make America Great Again -naredimo Ameriko znova veliko), katere del vztraja pri objavi vseh informacij o Epsteinovih stikih.

»Epsteinova zgodba je postala osrednja teorija zarote skrajne desnice, ki se zbira okoli gibanja MAGA.

Z upanjem, da bodo izvedeli resnico, so vstopili v drugi predsedniški mandat, ne vedoč, da bi del te resnice lahko vključeval tudi Trumpovo povezavo z Epsteinom,« je prepričan Wolff.