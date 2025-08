Donald Trump: »Barron je tako visok, ker je jedel samo hrano, ki jo je kuhala Melanijina mama«

Donald Trump pogosto polni medijske naslove, vendar mu v pozornosti vse bolj konkurira njegov sin Barron, ki je s svojo izstopajočo višino postal prava senzacija. Nekdanji ameriški predsednik je po poročanju britanskih medijev podal nekoliko nenavadno razlago za to, da njegov sin v višino meri približno 203 cm.

Lani, med obiskom volilnega štaba v Des Moinesu v Iowi, je Trump pohvalil vse svoje otroke – ti so ga javno podprli – in se posebej dotaknil Barrona, ki naj bi bil takrat doma in spremljal dogajanje po televiziji. Spregovoril je tudi o sinovi neverjetni rasti.

Barron je prerasel mamo in očeta. FOTO: Profimedia

Trump je sinovo višino pripisal hrani, ki jo je pripravljala Melanijina zdaj že pokojna mama, Amalija Knavs.

Dejal je: »Čudoviti ljudje, čudovita starša za vse nas. Res. Čudovita starša, predvsem pa za Barrona. Res je skrbela zanj,« je dejal Trump. »Zato je tako visok – jedel je samo njeno hrano. Rekel sem mu: 'Postal boš košarkar!' On pa je odvrnil: 'Meni je bolj všeč nogomet, oči.' Sem rekel, pri tej višini bi bila boljša košarka, ampak jih ne moreš prepričati v vse,« je še dodal.

Poseben v očeh očeta

Trump, oče petih otrok, je svojega najmlajšega opisal kot »posebnega fanta«. Barron goji veliko strast do nogometa, zlasti do angleške Premier lige, kjer navija za vodilni klub Arsenal.

Leta 2018 je kot najstnik v Beli hiši gostil angleškega nogometaša Wayna Rooneyja, ki je takrat igral za MLS klub DC United – ekipo, v kateri je bil Barron nekoč član mladinskega pogona. Barron Trump je maja 2024 zaključil srednješolsko izobraževanje na Oxbridge Academy, septembra pa je začel študij na Stern School pri Univerzi New York. Nedavno je zaključil prvo leto študija.

Zaradi svoje telesne višine so se tako njegovi starši kot javnost spraševali, ali bo morda poskusil kariero v profesionalnem športu. V pogovoru z novinarko Megyn Kelly je Trump dejal, da je Barron »zelo postaven fant« in namignil, da bi lahko šel po očetovih stopinjah.

K špekulacijam o Barronovi prihodnosti je prispeval tudi astrolog, ki je analiziral njegovo rojstno karto in ocenil, da se bo najverjetneje podal v svet podjetništva in nepremičnin – tako kot njegov oče, poroča mirror.co.uk.

