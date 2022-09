Domnevna ljubica princa Williama na pogrebu kraljice. Kdo je Rose Hanbury?

Leta 2019 se je princ William znašel v nezavidljivi situaciji. Tedaj so se namreč pojavili očitki, da svoji soprogi Kate Middleton ni zvest. Še več, varal naj bi jo z njeno nekdaj tesno prijateljico markizo Cholmondeley, Rose Hanbury.

Prav ta je bila tudi na pogrebu kraljice, ki se ga je udeležila s soprogom Davidom Cholmondeleyjem. Oblečena v črno Rose ni izstopala iz množice, je pa njena prisotnost povzročila nemalo začudenih pogledov in dvignjenih obrvi. Tako kot tudi, ko je bila marca 2022 na spominski maši za princa Filipa. Že tedaj so se znova pojavile govorice o sporu med nekdaj tesno prijateljico para in sosedo v Norfolku, s katero naj bi imel William afero.

Kaj se je sploh dogajalo? Preberite na mična.si.