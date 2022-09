Đokovićev brat tik pred poroko: toliko bo plačal za 80 svatov

Brat srbskega tenisača Novaka Đokovića Đorđe se bo v kratkem poročil z vplivnico Saško Veselinov. Poroka se bo začela v Beogradu, nato se bo 80 svatov odpravilo proti Črni gori, v obmorski Hercegnovi. Đorđe in njegova noseča zaročenka sta za svate kupili letalske karte, brezplačno pa bodo lahko prenočili v enem od luksuznih hotelov, je za srbski Kurir povedal neimenovani vir.

Štiri dni slavja

»Vse bo na najvišjem nivoju, od hrane, pijače do glasbe. Ta poroka bi lahko presegla Noletovo in Jelenino,« pravi vir. Mladoporočenca naj bi samo za prenočišče in prevoz porabila okoli 150.000 evrov. Bivanje v hotelu, ki sta ga rezervirala za štiri dni, naj bi stalo tudi do 3300 evrov na noč, medtem ko bi za letalsko karto treba odšteti okoli 200 evrov.

Đorđe in njegova zaročenka sta v zvezi leto dni, zaročila pa sta se na beograjski trdnjavi Kalemegdan, kjer naj bi se vse začelo. Poroka bo 12. septembra, udeležili pa se jo bodo družinski člani in najožji krog prijateljev. Med proslavo v Črni Gori, bo organiziranih nekaj zabav, na vsaki pa bo za goste veljal strogi kodeks oblačenja.