Dojenček z legendarne naslovke: Nirvana me je spolno izkoristila (FOTO)

Dojenček z legendarne naslovnice plošče Nevermind skupine Nirvana je zdaj odrasel moški in … Ne boste verjeli ... Toži člane skupine.Dojenčku s ploščka, zdaj gospodu v tridesetih, je ime. No, to, da je na naslovnici njegova slika, trdi za zdaj le on. Zaradi fotografije, s katero pravi, da so ga spolno izkoristili, zdaj toži vse člane skupine in dediče umrlega frontmena skupine. V obtožnici jim očita, da jim ni dal dovoljenja za uporabo fotografije – seveda ne, saj je imel takrat šele štiri mesece –, tega pa da niso dali niti njegovi skrbniki.Kot poročajo tuji mediji, Spencer skupini očita, da ni prekrila njegovega spolovila, zato gre pravzaprav za otroško pornografijo. Menda naj bi bend obljubil, da bo prekril otrokove genitalije, zato da ne bi bil nihče na naslovnici tako zelo izpostavljen. Trdi, da ima zaradi takšnega izpostavljanja svojega mladega nagega telesa vseživljenjske posledice.Zaradi tega od vsakega člana skupine zahteva odškodnino 150.000 dolarjev. Člani skupine se še niso odzvali na obtožbe.